Kristel Köbrich: “Sé que lo mío es muy diferente, muy único, pero yo solo trato con mi entrenador de poder siempre estar entre las mejores”

La nadadora chilena tuvo una destacada participación en el Mundial de Singapur, en donde fue la mejor sudamericana en los 800 y en los 1500 metros libres. Köbrich compitió en su décimo tercera cita planetaria, lo que marca un récord inédito en la disciplina. En relación a su gran resultado, la atleta nacional se refirió a la posibilidad de asistir a sus séptimos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. "Tenemos un calendario aún para este 2025, después armar el del 2026 y así. Y de pronto se acercan otro Juegos Olímpicos más. Pero siempre tranquila, paso a paso", asegura la figura del Team Chile.

Kristel Köbrich sigue cosechando éxitos en su laureada trayectoria deportiva. La mejor nadadora en la historia de Chile tuvo una destacada participación en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025, en lo que fue su 13° actuación en una cita planetaria, lo que marca un récord inédito en la disciplina.

En primera instancia, Köbrich compitió en los 1500 metros planos, donde terminó como la mejor latinoamericana y top 15. Hizo 16:22.66 y culminó en el lugar 14. A su vez, la nadadora nacional completó los 800 metros con un crono 8:39.78, lo que le valió para ganar su serie y situarse en la posición 18 del mundo.

Cabe recordar que la “Cobra” hizo su estreno en un campeonato mundial en Fukuoka en 2001. Además, la figura del Team Chile hizo historia al competir en Paris 2024, su sexta participación en una cita olímpica. Un registro único.

La palabra de Kristel Köbrich tras su histórico registro

En conversación con The Clinic, Kristel Köbrich se refirió a su 13° participación en un Mundial, sus proyecciones de cara a un nuevo ciclo olímpico y a su histórico legado dentro de la natación nacional después de más de dos décadas en el alto rendimiento.

—Participaste en tu 13° Mundial de la disciplina, algo totalmente inédito en la historia. Además fuiste la mejor sudamericana en los 800 y en los 1500 metros, lo que reafirma tu gran nivel internacional. ¿Cómo te sentiste en esta última cita planetaria? ¿Fue un buen resultado en base a tus expectativas?

—Así es, Mundial número 13, algo totalmente impensado para mi. La verdad que me doy cuenta de todos esos datos ahora. En el momento exacto y/o mismo en la preparación, esas cosas uno no las tiene como objetivo, si no cómo poder estar y rendir al 100% siempre, aunque a veces no salgan bien las cosas. Sé que lo mío es muy diferente, muy único, pero yo solo trato con mi entrenador de poder siempre estar entre las mejores…

—Viene un nuevo ciclo olímpico y a todos los fanáticos del deporte les encantaría ver a Kristel Köbrich en Los Ángeles 2028. ¿Es una meta llegar a los próximos Juegos Olímpicos? ¿Cómo enfrentas este nuevo proceso para clasificar a unos JJOO?

—Sí, se viene. Pero siento que falta mucho a la vez, porque recién pasó un año desde Paris 2024. Entiendo que el calendario deportivo es muy claro, y en eso estamos, paso a paso. Tenemos un calendario aún para este 2025, después armar el del 2026 y así. Y de pronto se acercan otro Juegos Olímpicos más. Pero siempre tranquila, paso a paso”.

—Después de dos décadas sigues dejando a Chile en lo más alto de la natación mundial. ¿Cuál es la clave para mantenerse en el alto rendimiento?

—Sí, casi dos décadas en lo más alto. Le agrego un dato más: mi primer torneo representando a Chile fue en el 1998, o sea (…) hace mucho tiempo atrás. Pero siempre teniendo en claro que me gusta competir, me encanta, y tengo el privilegio de hacer lo que me gusta; de poder representar a mi país. ¿Qué se mas puede pedir? Pocas personas tienen ese lujo, yo lo tengo, y soy agradecida por eso. Y trato de aprovecharlo, y de estar a la altura para poder siempre representar a mi país de la mejor manera, ya que tengo súper claro que es una responsabilidad enorme.

—El centro acuático lleva tu nombre, eres un ejemplo para muchas personas y una deportista icónica en nuestro país ¿Cuál es el legado que le quieres dejar a las nuevas generaciones? ¿Cómo ves el futuro de la natación en nuestro país?

—Lo del Centro Acuático es algo que todavía no caigo o asimilo. Fue muy fuerte la noticia y estar ahí cuando fue una ceremonia el año pasado. Yo no sé si la palabra es legado o qué. Yo quiero que la gente haga deporte, ya sea social, recreativo o alto rendimiento. A mi me gusta que la gente se entusiasme con moverse, con que le guste saber en qué anda el Team Chile, que se enganchen. Creo que eso es lo mejor para nuestro país, nos une, nos empuja y podemos dar alegrías con algún resultado.

Pero yo, individualmente, no sé, de verdad. Toda mi historia ya es impensada, larga, única. Entonces no se qué podría dejar, no lo sé.

—¿Qué significa la natación en tu vida después de tantos años en el alto rendimiento?

—Me ha enseñado a crecer como persona. La natación ha sido mi fiel compañera: me ha visto mal, enojada, triste, frustrada, pero también feliz, contenta satisfecha, con logros. En fin, en todas mis facetas. Y eso lo tengo super claro. No sé quien sería hoy sin la natación, pero ha pasado tanto tiempo, que ya no pienso en eso (ríe).