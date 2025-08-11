Gerardo Rosselot, ganador del Copec RallyMobil de Curicó: “Los mejores pilotos están en la casa porque no tienen presupuesto para correr” 

El piloto del Team Joker salió victorioso de la quinta jornada de la competencia automovilística que volvió a la ciudad curicana después de 6 años. Tras el triunfo, Rosselot conversó en exclusiva con DLT Sports sobre la carrera, el apoyo recibido y sus objetivos como piloto.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

El fin de semana se vivió la quinta jornada del Copec RallyMobil que se disputó por primera vez en seis años en Curicó. El piloto nacional, Gerardo Rosselot, se consagró ganador de la competencia y sigue demostrando su dominio en la categoría principal, la RC2.

DLT Sports estuvo presente durante toda la cobertura del #CopecRMxDLT. En ese contexto, Rosselot conversó en exclusiva con el medio sobre el gran apoyo recibido durante el fin de semana. “Feliz por todo el apoyo de los niños y a eso quiero apuntar yo, a impulsar a las nuevas generaciones para que hayan más niños que les guste el Rally”.

“Sé que no es fácil porque es un deporte caro, por eso yo quiero ayudarlos en lo que sea, porque hay mucho talento y yo siempre he dicho que los mejores pilotos están en la casa porque no tienen el presupuesto para correr”, comentó.

En esa misma línea, Rosselot le mandó un mensaje a todos aquellos que se quieren dedicar al Rally. “Nada les va a llegar si están en la casa viendo el Rally acostados, tienen que partir viniendo, acérquense, no hay preguntas tontas, vengan a la carpa, yo estoy dispuesto a conversar con todos los que quieran. Quiero traspasar todo lo que yo sé, pero hay que partir viniendo, ser intensos y respirar 24/7 el Rally”.

La palabra de Rosselot sobre el la fecha en Curicó

El piloto del Team Joker también expresó lo que sintió al notar el constante apoyo del público presente en Curicó. “De una u otra manera me demuestra cómo me formaron mis papás, me impulsa a seguir progresando y seguir haciendo esto. Uno lucha mucho por llegar a las carreras, a veces se pasa mal buscando la plata, los auspiciadores y llega a ser un poco estresante, pero después recibir todo ese cariño es gratificante”.

Por otro lado, Rosselot también habló sobre la carrera, que se transformó en su segundo triunfo desde que está en el Team Joker. “Fue una carrera súper difícil, las etapas del sábado y domingo eran muy distintas. El primer día me acomodó mucho y pude sacar ventaja, el domingo pensé que me iba a acomodar, pero no fue así”.

“Por eso decidimos el último día ir cuidando para no perder la ventaja que habíamos ganado el día anterior. Supimos manejar mucho la carrera con la cabeza, no cometimos ningún error y eso me deja contento. Yo siempre he dicho que cuando uno no se siente cómodo arriba del auto y sigue acelerando es cuando vienen los errores”, señaló.

Esta también fue la primera experiencia de Rosselot corriendo en la región del Maule. “Yo nunca había venido a correr a Curicó, solamente había acompañado a mi papá y como piloto lo disfruté muchísimo y me llevé una sorpresa, porque no era un Rally de caminos que me acompañaban y lo terminé ganando igual”.

Para cerrar, el deportista nacional se refirió sobre la siguiente jornada que se viene que será en Concepción. “Estamos esforzándonos al máximo para conseguir todo lo necesario para poder estar allá con nuestro auto en perfectas condiciones en septiembre y ojalá poder hacer el mejor papel posible y dejar a Chile en lo más alto”.