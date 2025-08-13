Alcalde Vodanovic confirma que Maipú cobrará $182 millones y no $78 mil millones a EFE por pagos eximidos en obras del tren Santiago-Melipilla

Contraloría rectificó el monto que deberá cobrar Maipú a EFE por la ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público en la comuna. En marzo, diputados republicanos y libertarios advirtieron que el municipio no cobró $78 mil millones, sin embargo, la cifra oficial es de $182 millones. El jefe comunal celebró el criterio de Contraloría, y acusó a los parlamentarios por de sembrar la duda "maliciosamente".

Contraloría cerró una disputa que se había iniciado en marzo de este año, en el marco de la construcción del tren Santiago-Melipilla, por una parte de la obra que está ejecutando la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) en Maipú.

A principio de año, los diputados Agustín Romero (Republicano) y Leonidas Romero (PNL), denunciaron que la municipalidad liderada por Tomás Vodanovic (FA), no se ajustó a derecho, por eximir de pagos de los permisos a EFE por la ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP) en la comuna, en esta obra.

Los parlamentarios solicitaron a Contraloría investigar el tema, y alertaron que el monto que no había cobrado la municipalidad ascendía a $78 mil millones. Sin embargo, cinco meses después, el ente rectificó la cifra, y estableció que Maipú deberá cobrar solo $182 millones.

Esta noticia fue celebrada por el alcalde Tomás Vodanovic. En su cuenta de X, el jefe comunal manifestó:

“5 meses después sabemos que el monto fijado por la CGR es de $182 y no $78.000 millones. Cifra que había sido calculada sin ningún fundamento, que buscó maliciosamente sembrar la duda y afectar el desarrollo de un proyecto sumamente sentido por nuestros vecinos como el Tren Santiago-Melipilla”.

La postura de Maipú ante la rectificación de Contraloría

Vodanovic agregó que “como municipio consultamos a Contraloría, acatamos su criterio y cobraremos lo que corresponde”.

Junto a esto, la municipalidad emitió una declaración institucional sobre el malentendido, y apuntaron contra los diputados por desinformar.

“Por más de 20 años los vecinos y vecinas de la comuna han esperado el proyecto ferroviario Alameda-Melipilla, que beneficiará a más de 250 mil habitantes de Maipú, quienes reducirán sus tiempos de viaje en hasta 2 horas.

Tren Santiago-Melipilla. Foto: Agencia UNO.

En ese contexto, y luego que la Contraloría determinara que el municipio debía realizar el cobro a la empresa EFE por el uso de BNUP, se consultó a dicha entidad fiscalizadora la fórmula adecuada de realizar el cálculo de dicho monto a cobrar, en función de los metros cuadrados utilizados y el valor de la UTM vigente en agosto”, destaca el comunicado.

Con ello, destacan que “a partir de lo anterior, se determinó que el monto corresponde al máximo permitido por la ordenanza municipal, sin aplicar rebajas ni descuentos. Este asciende ap $182 millones, es decir, 428 veces menos que la cifra difundida de forma maliciosa por un sector político hace cinco meses, con el propósito de desinformar y poner en riesgo un proyecto fundamental para la comuna“.

El municipio cerró su declaración reafirmando su compromiso de trabajar junto a EFE por esta obra.