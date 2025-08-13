El final definitivo de Corona: tras 70 años de historia el gigante del retail ligado a la familia Schupper concretó su quiebra ante la justicia

Este miércoles, el 1° Juzgado Civil de Santiago, tras determinar que se cumplieron los requisitos establecidos por la legislación concursal, decretó la liquidación voluntaria de Corona.

Compartir

Ya no hay retorno. Esta jornada, el 1° Juzgado Civil de Santiago, tras determinar que se cumplieron los requisitos establecidos por la legislación concursal, decretó la liquidación voluntaria de Corona, empresa que nació en 1955 y que a finales de junio de este año inició su proceso de cierre.

Así, se designó como liquidadora titular a Alejandra Massis Valencia, ingeniera y fundadora del estudio Massis & Carrasco, quien deberá “proceder a la incautación bajo inventario de todos los bienes del deudor, sus libros y documentos”.

La quiebra de Corona se materializó luego de que la multitienda ligada a la familia Schupper no lograra cumplir el acuerdo de reorganización judicial que tenía como fin sacar a flote la compañía.

El cierre de la multitienda comenzó a gestarse antes, cuando el 22 de julio del 2025 se decretó oficialmente que la sociedad no logró el financiamiento pactado en su proceso de reorganización judicial. La firma enfrentaba una deuda total de $67 mil millones, según consigna Pulso, siendo sus principales acreedores el Banco Internacional, seguida por Anhui Garments Imp. and Exp.Co.Ltd y Banco de Crédito e Inversiones.

La liquidación de la sociedad ya ha generado roces, incluso antes de comenzar, luego de que alrededor de un centenar de trabajadores iniciaran acciones legales contra Corona, adelantándose a eventuales disputas derivadas de los pagos laborales que deberán hacerse durante este proceso.

Cabe recordar que se trata del segundo proceso de reorganización de Corona -con 50 años de trayectoria, 58 tiendas a lo largo del país y 1.800 trabajadores- en menos de tres años que llevan adelante los tres hijos de Leonardo Schupper, quienes tomaron el control de la sociedad especializada en vestuario en 1998, tras su fallecimiento.

Según había trascendido, la división entre los dueños de Corona radicaba en las estrategias para salvar la empresa, y por lo mismo, habían solicitado más plazo para presentar su nuevo plan de financiamiento. Fue así como la justicia respaldó, el pasado 2 de abril, la suspensión de la junta de acreedores para votar la propuesta, fijando una nueva para el 12 de mayo de 2025.