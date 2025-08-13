Julen Erauzkin, head coach del remo nacional, después de ganar ocho medallas de oro: “Estoy orgulloso del sistema que permite que nosotros podamos trabajar”

El Team Chile de remo terminó su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 con números tremendos. El combinado nacional ganó 12 medallas de 13 posibles, lo que enmarca un rendimiento histórico. Por eso, el entrenador del equipo habló después de este logro.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Un cierre dorado tuvo el combinado nacional de remo en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. El bote integrado por Antonia Liewald, Emilia Liewald, Emily Serandour, Camila Cofré, Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Bastián López, Benjamín Menjiba y Josefa Ceballos exhibió una tremenda carrera y se quedaron con el oro.

De esta manera Chile cerró su participación con 12 medallas de 13 posibles en disciplina, en donde ocho de ellas fueron de oro. Por eso, Julen Erauzkin, habló sobre el balance que dejaron estos juegos.

La palabra de Julen Erauzkin sobre el desempeño del remo nacional

“El balance es muy sencillo, después ocho oros, tres platas y un bronce, 12 medallas de 13 posibles, me hace sentirme muy contento. Estoy feliz por los resultados de los chicos, por el trabajo de todo el mundo, de los técnicos, de las instituciones, que han permitido tener este resultado”, afirmó Erauzkin.

“Estoy orgulloso del sistema, que permite que nosotros podamos trabajar y que después ellos lo puedan demostrar en el agua”, agregó el técnico principal del combinado nacional.

Otro que tuvo un gran rendimiento y que además es el abanderado chileno de estos Juegos Panamericanos Junior, fue Rodrigo Paz, quien también analizó lo que fue su rendimiento. “Estoy feliz con mi equipo, de ser abanderado, fue un honor y qué mejor que representar a Chile con los cuatro oros que pude sacar junto a mi equipo”, comentó.

“Ahora hay que seguir entrenando, seguir haciendo bien las cosas y ver que se viene en los próximos juegos”, fue la proyección de Paz para su futuro.

Por su parte, Antonia Pichott, que en el día de ayer le dio la duodécima medalla de oro a Chile –igualando el medallero dorado obtenido en Cali 2021-, también tuvo palabras sobre su participación.

“Felicidad y orgullo de haber trabajado con este equipo estos últimos dos meses. Es bueno saber que siempre hay una familia y un equipo que va a estar detrás y que va a estar apoyándose”, expresó Pichott.

Para finalizar, Pichott habló sobre cómo fue la competencia para ella. “La regata fue difícil, salimos adelante con el grupo y nos mantuvimos siempre ahí en contacto. Gracias a la paciencia y la comunicación, salimos adelante”, cerró Erauzkin.