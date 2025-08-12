Sebastián Herrera palpita las clasificatorias al Mundial de Básquetbol: “Queremos jugar contra Colombia y Venezuela, sabemos que podemos ganarles” 

El capitán de la selección chilena de básquetbol conversó en exclusiva con DLT Sports, en colaboración con el CDO, sobre los próximos objetivos que se vienen para el combinado nacional. Manuel Córdoba y el MVP del partido contra Cuba, Felipe Haase, también se refirieron a las clasificatorias del próximo Mundial de la disciplina.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Compartir

Chile estará presente en las clasificatorias rumbo al Mundial de Básquetbol de 2027. Esto, luego de que la selección chilena se quedara con el preclasificatorio tras vencer a Ecuador, El Salvador y Cuba.

La Roja Cestera ahora compartirá grupo con Brasil, Venezuela y Colombia, con el objetivo de conseguir una inédita clasificación al próximo Mundial que se disputará en Qatar. Por eso, DLT Sports, en colaboración con CDO, conversó con Sebastián Herrera, capitán de Chile, Felipe Haase, MVP del último partido ante Cuba y Manuel Córdoba, entrenador del combinado, acerca de lo que se viene para el combinado nacional.

“Es muy importante ganar partidos contra grandes selecciones, tienen jugadores de todos lados del mundo. Cuba es un equipo muy físico, siempre es importante para la selección ganarle a un equipo bueno”, aseguró Herrera.

“Teníamos la motivación de salir primero para clasificar a un grupo donde queremos la revancha, queremos jugar contra Venezuela, contra Colombia, ya que aunque siempre nos cueste, sentimos que estamos ahí y que estamos para ganarles”, agregó el capitán.

Antes del partido, estaba el rumor de que Chile podría buscar la derrota ante Cuba, para clasificar a un grupo más accesible en el clasificatorio. “Es otro mensaje de esta selección, porque allá afuera se especulaba que quizás Argentina y Uruguay podrían ser un mejor grupo, pero tú lo demuestras con este mensaje. Tenemos que ganarle a los que nos han ganado, sino nunca vamos a mejorar, señaló Herrera.

Chile aspira llegar por primera vez a un Mundial de Básquetbol

En tanto, Felipe Haase, el MVP del duelo contra Cuba, también se refirió al futuro de la selección chilena. “En las últimas clasificatorias, en los últimos partidos ya competimos igual a igual contra todos. Ahora se dice que hay que respetarnos, que es un Chile que juega bien, que tiene estatura y estamos dispuestos a seguir mejorando y enfocados en poder clasificar al Mundial”.

Por último, Manuel Córdoba, entrenador de la selección chilena de básquetbol, analizó lo que se viene para sus dirigidos. “Para nosotros cada partido internacional que nuestra selección gane, nos suma porque somos una selección en desarrollo. Después habrá tiempo para corregir esos detalles que nos hacen crecer como selección”.

“Para mí lo importante es que tenemos un grupo con hambre de gloria. Estamos creciendo como selección y ese crecimiento es lo que nos hace soñar con tener posibilidades de llegar a un Mundial. Es difícil, pero vamos por buen camino”, cerró.

Ahora, Chile comienza su proceso de preparación para enfrentar el clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar de 2027, con una posibilidad tangible de hacer historia.