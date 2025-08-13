Steve McManaman, dos veces ganador de la Champions League, recuerda el histórico gol de Marcelo Salas en Wembley: “Era un jugador fantástico” 

El histórico volante del Liverpool y del Real Madrid ahora uno de los principales rostros de la transmisiones de la liga española para Disney de habla inglesa, conversó con DLT Sports sobre ese mítico partido en el que Chile venció por primera vez a Inglaterra en Wembley.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Un nombre que suele escucharse bastante en las calles de Liverpool y Madrid es el de Steve McManaman. El histórico volante inglés, que fue figura en la década de los 90 en el Liverpool, también fue relevante en la obtención de dos Champions League junto al Real Madrid, de la mano de futbolistas como Zinedine Zidane, Figo y Roberto Carlos en los inicios de los 2000.

Recientemente, McManaman se convirtió en uno de los rostros principales de las transmisiones de la liga española en inglés para Disney Plus. En ese contexto, DLT Sports, tuvo la oportunidad de conversar con el exfutbolista británico, que estuvo presente en la victoria 2-0 de Chile ante Inglaterra en Wembley en el año 1998.

“Recuerdo todos los partidos en los que representé a mi país. Chile era, por supuesto, una gran nación, con mucho fútbol y talento. Me gusta verlos mucho, tanto en la Copa América, como en la Copa del Mundo”, comenzó diciendo.

“Sobre Marcelo Salas, sí lo recuerdo, era un jugador fantástico. En ese partido, obviamente el ambiente siempre es un poco deprimente cuando pierdes un partido, no te gusta perder. Pero, es lo que pasa en el fútbol y tienes que responder, el ambiente en Wembley siempre era muy bueno por la cantidad de gente que había”, agregó el inglés.

McManaman también comentó sobre la llegada de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid y armó un top cinco de los mejores ingleses que han pasado por los merengues. “Yo número uno, Bellingham número dos porque ha ganado dos Champions League, tercero David Beckham, cuarto Laurie Cunningham y quinto, quizás, Michael Owen, pero espero que Trent esté ahí cuando tenga mucho éxito”.

McManaman anticipa la temporada en el viejo continente

El futbolista inglés también habló sobre cómo fue para él su llegada a España y qué tan difícil fue por la barrera del idioma. “Fue difícil, pero hay que adaptarse, trabajando duro y esforzándote en la cancha, integrarse en el vestuario, hacerte amigos de todos tus compañeros e intentar aprender el idioma. Además, yo no tenía hijos en ese momento, así que me resultó mucho más fácil y mi esposa empezó a trabajar inmediatamente en la Universidad de Madrid, lo que fue una gran ayuda”.

Por último anticipó cómo será el inicio de la liga española y la Premier League de Inglaterra. “El Real Madrid es el favorito para ganar la liga. Sumó muchos nuevos jugadores y ha recuperado a otros, si se mantienen en forma y sanos, serán mucho más fuertes”.

“El Barcelona ha fichado a un par de jugadores, pero han perdido nombres defensivos como Íñigo Martínez, que se fue libre a Arabia Saudita y Lenglet que se fue otra vez. Necesitan fichar un par de futbolistas en defensa, sino no sé si podrán aguantar todo el año”, explicó.

Para la Premier League, tiene claro su candidato: “El Liverpool es favorito para la Premier League, pero tienen que fichar un central y quizás otro delantero. De los nuevos refuerzos, Ekitike parece muy bueno y Florian Wirtz es un jugador magnífico”.

McManaman no se quedó ahí y también habló del Manchester United, máximo rival del Liverpool. “Espero que les vaya mal, espero que estén cerca del fondo de la tabla, porque somos rivales. Los nuevos refuerzos deberían hacerlos más fuertes, pero sigo pensando que necesitan fichar en el medio y la defensa”.

“De igual manera, esta Premier League será mucho más reñida. El Manchester City será mucho más fuerte, el Chelsea será mejor que el año pasado y el Arsenal ha hecho buenos fichajes”, cerró.

Tanto La Liga como la Premier League comienzan este viernes, para que ya empiece a rodar la pelota en dos de las ligas más importantes del mundo.