La millonaria multa que arriesga Mercado Libre: SEC formuló cargos en su contra y prohibió la venta de 70 artículos

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sostiene que en Mercado Libre se estarían vendiendo productos sin certificación, tales como duchas eléctricas, turbo calefactores y hervidores, los cuales representarían un peligro para los potenciales compradores.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó que decidió formular cargos a la empresa Mercado Libre, por vender en su sitio web hasta 70 productos que no contaban con Sello SEC. Es decir, no tenían certificación de seguridad, por lo que su uso representaba un peligro real para quienes compraban estos artículos.

Dentro de los productos que se vendían sin Sello SEC figuran duchas eléctricas, turbo calefactores, hervidores, calefones, generadores eléctricos y taladros, entre otros. La fiscalización de la SEC se extendió desde agosto del año pasado hasta mayo de este 2025, fecha en que se cerró, con la decisión de formular cargos a la empresa Mercado Libre.

Dentro de los riesgos a los que se exponen las personas que compraron estos productos estarían los de incendio, descargas eléctricas, fallas operativas por mal funcionamiento, sobrecargas y cortocircuitos. Mientras que en el caso de productos que funciona con combustibles, los peligros serían explosiones o incendios, fugas, intoxicación por monóxido de carbono y daños al motor o sistema.

“Al no contar con Sello SEC, no tenemos ninguna certeza sobre los niveles de seguridad”

La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, sostuvo que “en este caso, estábamos ante un peligro real para los compradores. Ya que al no contar con Sello SEC, no tenemos ninguna certeza sobre los niveles de seguridad de cada uno de estos 70 productos. Por ello, la importancia de comprar en el comercio establecido, que también puede ser el comercio virtual, pero exigiendo y revisando que los productos que está adquiriendo tengan el Sello SEC“.

Cabeza agregó que la certificación da cuenta de una serie de pruebas de seguridad a las que se someten los productos, en la fase previa a la comercialización. Lo que incluye exámenes de tracción, de temperatura, de resistencia, y en general, de pruebas que permiten señalar a los compradores que se trata de un producto seguro, que no presentará problemas, si es que se siguen las instrucciones de los fabricantes.

La empresa con formulación de cargos arriesga multas que pueden llegar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales (más de $600 millones), y en ello incide también el no acatamiento de las instrucciones de la SEC. Es decir, si se les ordenó no seguir vendiendo estos productos y lo continúan haciendo, el monto de las sanciones puede aumentar.