Los movimientos a contrarreloj de Mayne-Nicholls y Artés para alcanzar las firmas que faltan y postular a la Presidencia como independientes

El expresidente de la ANFP y el profesor de enseñanza básica están muy cerca de llegar a la meta de más de 35 mil firmas que solicita el Servel para aceptar sus candidaturas sin el respaldo de un partido político. Artés, por ejemplo, intensificará su despliegue en Santiago. Hasta ahora, el único que ha afirmado reunir los patrocinios requeridos es Marco Enríquez-Ominami.

Cinco días. Ese es el tiempo que le resta a los candidatos independientes a la Presidencia que están en búsqueda de recolectar los 35.361 patrocinios que les son requeridos por el Servicio Electoral (Servel) para que sus nombres aparezcan en la papeleta presidencial de primera vuelta en noviembre próximo.

De los 682 registrados en la plataforma del Servel, quien ya alcanzó la cifra, según ha comentado, es Marco Enríquez-Ominami, el exfundador del Partido Progresista (PRO) que levantó su candidatura luego de que acusara que el oficialismo lo excluyera de participar en la primaria presidencial del sector de la que resultó vencedora Jeannette Jara (PC).

ME-O comenzó la recolección de firmas en mayo pasado. Un mes antes hizo lo propio el exdirigente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) Harold Mayne Nicholls. No obstante, el también exdirector ejecutivo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 aún no alcanza la meta.

Marco Enríquez-Ominami.

Hasta este miércoles Mayne-Nicholls ha recolectado 34.163 patrocinios. Es decir, le quedan 1.198 firmas para alcanzar la cifra que le permita participar de la primera vuelta presidencial. Por lo mismo, y en el afán de reunir más firmas, es que el periodista comenzó su semana visitando la Plaza de Puente Alto conversando con locatarios de la zona sur de Santiago. Ayer martes, en tanto, estuvo en el centro de Santiago, comuna que ha visitado con regularidad durante su período de recolección de firmas.

En ese lapso de tiempo también ha estado en eventos deportivos. Sin ir más lejos, Mayne-Nicholls se ha ubicado a las afueras del Estadio Nacional cuando se han celebrado encuentros deportivos en el recinto de Ñuñoa. El exdirigente señaló a The Clinic el domingo pasado que le reconocían en la calle y que ahora se acercan a pedirle fotos.

Entre las más de treinta mil firmas que lleva recolectadas está la del animador y periodista Gonzalo Feito, conductor del programa Sin Filtros, y el diputado Carlos Bianchi, integrante de la bancada PPD-independientes.

Mayne-Nicholls dijo a este medio que el resto de lo que queda de semana estará dedicado a la confección de su programa de gobierno. Por ello es que, hasta hoy, no había agendado nuevas actividades por la ciudad con la finalidad de concretar encuentros con sus adherentes para sumar las últimas firmas que requiere.

Eduardo Artés ad portas de su tercer intento presidencial

Quien también está cerca de la meta de la recolección de firmas como parte de los candidatos independientes es el profesor —apodado así por su profesión— Eduardo Artés, exlíder de Unión Patriótica.

El dirigente sindical comentó a este medio que le quedaban menos de 800 firmas para alcanzar las requeridas y presentarlas al Servel. Para llegar a la meta tiene una agenda acordada en los siguientes días.

“No queda nada. Últimas firmatones por la candidatura del profe Artés” dice un flyer digital que se compartió en la página de Facebook del precandidato. El lugar de encuentro es a un costado del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), a pasos del Metro Universidad Católica. Artés tiene agendado estar allí viernes, sábado y domingo. Incluso el mismo lunes 18, día en que se presentan las firmas al Servel a la medianoche, tiene contemplada su presencia en el lugar durante la mañana.

“Trae tu cédula de identidad, tu clave única y las ganas de respaldar el proyecto Refundacional de la Patria”, dice el último enunciado de la publicación llamando a los simpatizantes a firmar por él.