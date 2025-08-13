Pacto en la cuerda floja: la furia de Demócratas con la UDI por oponerse a ceder cupo a Calisto en horas clave para cerrar acuerdo parlamentario

La colectividad liderada por Ximena Rincón elevó la presión contra Chile Vamos al salir a defender la inclusión de Miguel Ángel Calisto como candidato al Senado y manifestar que se debe respetar su presunción de inocencia. Además, pusieron en duda el "estándar" de Chile Vamos para llevar postulantes que han tenido líos con la justicia, recordando el caso del alcalde de Linares. En la colectividad generó malestar que el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, reconociera que sería una "mala señal" postular a Calisto y ponen en duda que se concrete un pacto.

Compartir

Un fuerte malestar se generó anoche entre dirigentes del Partido Demócratas —liderado por la senadora Ximena Rincón— cuando se enteraron de las declaraciones que esa misma tarde había dado el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, manifestando reparos a la inclusión del diputado Miguel Ángel Calisto como candidato al Senado por Aysén, en el marco de las conversaciones que Chile Vamos ha desarrollado con esa colectividad para lograr un acuerdo parlamentario.

“Me parece una mala señal que llevemos como candidatos a personas que pueden estar cuestionadas por situaciones que son graves”, sinceró Ramírez en conversación con Tele13 Radio.

En esas declaraciones aludió al caso de Calisto, diputado que recientemente fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique por un presunto fraude al fisco ocurrido con asignaciones de sus colabores. El diputado ha confirmado que recurrirá a la Corte Suprema para impugnar el desafuero.

Inclusión o no de Calisto retrasa el acuerdo

La situación de Calisto —que si bien es independiente, es apoyado por Demócratas para dar el salto al Senado— se ha convertido así en la gran traba de las conversaciones entre Chile Vamos y el partido liderado por Rincón.

De hecho, en Demócratas no dudan en apuntar contra la UDI como el partido responsable de que no se haya cerrado un pacto, debido a que se han opuesto a la inclusión de Calisto.

Si bien en la tienda gremialista apuntan a que la situación de Calisto podría abrir un flanco en la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, que ha apostado a dar un mensaje con fuerte énfasis en la probidad, al interior de Demócratas sostienen que todo tiene que ver con una conveniencia electoral.

En la tienda que denominada de centro aseguran que la UDI se ha negado a respaldar a Calisto debido a que buscan retener el cupo senatorial que hoy tienen en la zona, el cual hoy es ostentado por David Sandoval, aunque él no buscaría la reelección.

“Con Calisto pierden el cupo”, aseguran en Demócratas, donde además aseguran que Chile Vamos ha mantenido criterios distintos con figuras de su propia coalición que se han visto envueltos en líos judiciales.

Defensa de presunción de inocencia y ponen en duda el “estándar” fijado por Chile Vamos

Así, en la tienda señalan que esto motivó a que este mediodía salieran como colectividad a leer una declaración pública en la que defendieron la presunción de inocencia de Calisto y emplazaron a Chile Vamos a generar las condiciones para cerrar el pacto.

“Estamos defendiendo su presunción de inocencia, su derecho a defensa y que en su carácter de autoridad electa sea únicamente la ciudadanía en la Región de Aysén la que decida si mantiene su confianza en él”, sostuvo Rincón.

La senadora añadió: “Si el diputado Calisto es electo senador y luego declarado culpable por los tribunales, perderá su cargo. Pero si finalmente es declarado inocente, como confiamos que ocurrirá, muchos deberán pedirle disculpas”.

Luego, recordó que la coalición en las elecciones municipales de octubre pasado inscribió como candidato a alcalde de Linares a Mario Meza, pese a estar formalizado por fraude al fisco.

“Los propios partidos de Chile Vamos fijaron como estándar el principio de presunción de inocencia pues llevaron como candidato a alcalde por Linares a una persona que estaba formalizada por fraude al fisco y con arresto domiciliario nocturno. Situación muy lejana a la que vive el candidato Calisto”, dijo Rincón.

De hecho, en Demócratas cuestionan que Chile Vamos pretende para estas elecciones parlamentarias inscribir a otros candidatos que han tenido conflictos judiciales, como Jorge Durán (RN), que en febrero pasado fue acusado de abuso sexual.

En la tienda de Rincón explican que además de defender la presunción de inocencia de Calisto, con esta arremetida buscan cerrar la incorporación de un candidato que consideran clave para la supervivencia de la colectividad, que requiere de cuatro parlamentarios electos para ello.

Por lo demás, advierten de que en caso de que no se logre un pacto con Chile Vamos, la coalición arriesga perder cupos en varias zonas del país ante la división que presentará el sector, si se considera que republicanos, libertarios y socialcristianos conformaron su propia lista.