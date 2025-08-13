Sharp compitiendo contra el Frente Amplio en Valparaíso y un golpe al liderazgo de Jara: los coletazos que dejó la ruptura de la lista única del oficialismo

El quiebre de la lista unitaria que el oficialismo trató de conseguir para la parlamentaria de noviembre generará que liderazgos de los partidos salientes se enfrenten hacia las cartas de los partidos que permanecieron en la alianza. Tal es el caso del exalcalde de Valparaíso, promovido por la Federación Regionalista Verde Social, quien se vería las caras con representantes de su expartido, el Frente Amplio. Lo mismo ocurrirá con Tomás Hirsch, quien va a la reelección en el distrito 11 al cual el Frente Amplio quiere ingresar.

Aunque no había un buen auguro en conseguir la lista única del oficialismo, la notificación de ayer de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) de retirarse del pacto unitario del sector terminó por, igualmente, afectar a este, que guardaba esperanza en que ocho partidos de la alianza de Gobierno, sumada la Democracia Cristiana (DC), se aliaran en un único pacto.

Sin embargo, la dificultad de cuadrar los cupos de todos los partidos y, sobre todo, el no alcanzar la pretensión que la FRVS y AH tenía con las candidaturas a presentar de su candidatos para mantener su legalidad (tener cuatro representantes) provocaron el quiebre del pacto parlamentario.

Es así como ni la pretensión que tenía el Presidente Gabriel Boric ni la candidata del sector, Jeannette Jara (PC), fueron suficientes para interceder en el futuro de la lista única. Y es que tanto el mandatario como la presidenciable del sector pidieron insistentemente que la alianza mantuviera a sus integrantes en un único espacio de cara a la primaria.

Apenas un día después de haber ganado la elección primaria, Jara sostuvo su escenario ideal. “Respecto de las parlamentaria propiamente tal, a mí me gustaría, como ahora candidata de la coalición, que pudiéramos llegar a un acuerdo en que hubiese una sola lista”, dijo el pasado 29 de junio. Aunque advirtió, de inmediato, que sabía de antemano que sería “difícil” que se materializara su deseo.

El Presidente, en tanto, en una actividad de conmemoración en la sede del Partido Socialista (PS) —apenas unos días después de las declaraciones de Jara—, dijo que “lo fundamental es tener una lista única parlamentaria”.

De hecho, la posibilidad de que el oficialismo consiguiera dicho cometido ante los llamados de los líderes de ese sector era alertado en una parte de la oposición, particularmente en la UDI, quienes solicitaron a la “Nueva Derecha” (Partido Republicano, Nacional Libertario y Social Cristiano) integrarse a un único pacto parlamentario.

No obstante, el no alcanzar la unidad en el pacto provocó un alivio en ese la oposición—que veía tangible la posibilidad de que en el Congreso haya mayoría de derecha—, y también abrió las dudas sobre la capacidad de dirección que podía tener Jara sobre los suyos.

Esto último sumado a lo anterior, se fundamentaba también luego de su compleja semana de campaña, en la que dijo que había un “error” en su primer programa de gobierno —que estuvo conformado por el economista PC Fernando Carmona— al incluir la nacionalización del cobre y del litio, y de entramparse con su coordinador económico, Luis Eduardo Escobar, al señalar este que Jara era “socialdemócrata”, cuestión que llevó a la candidata a decir que no le gustaba que la encasillasen.

Tras esos episodios, Jara cambió su estrategia de campaña y la direccionará a las regiones. De hecho, hoy anunció lo que será su gira por el país, que comenzará el 19 de agosto en Quilpué y Valparaíso, terminará el 14 de septiembre en Santiago. Tendrá 18 paradas.

Los candidatos de la “otra lista” que amenazan los resultados del oficialismo

Un factor que han comenzado a ver algunos en el oficialismo guarda relación con las cartas que FRVS y AH se llevaron a sus huestes y que podrían tener resultados interesantes, a pesar de ir en tiendas políticas “pequeñas”.

El caso que más se destaca es el de Jorge Sharp. El exalcalde de Valparaíso decidió no ir a la reelección hace un año atrás para inmiscuirse en un desafío electoral en el Congreso. Quien lo apoyó en esa idea fue la FRVS, partido con el que ha tenido cercanía desde febrero de este año, cuando asistió con otros integrantes de Transformar Chile, su movimiento, a la proclamación de Jaime Mulet (FRVS) como candidato presidencial del partido.

Sharp, que ofició de vocero de Mulet, es aspectado como candidato al Senado por la Región de Valparaíso. Allí competiría contra la otra lista con los nombres de Diego Ibáñez (Frente Amplio), Karol Cariola (Partido Comunista), Carolina Marzán (PPD), y el senador José Miguel Insulza (PS), quien se cambiará de región para disputar la elección en la zona —actualmente representa a Arica—.

Asimismo, el propio Mulet podría enfrentarse a la senadora Yasna Provoste (DC), si es que persiste la idea del diputado de disputar la Región de Atacama en el Senado. Esa zona también quiere disputarla el PS, a través de su diputada Daniella Cicardini, y el PC ha mostrado interés. Primero con Hugo Gutiérrez, y en los últimos días ha asomado el nombre de la diputada Carmen Hertz, a quien su partido busca elevar hacia el Senado.

En todo caso, Mulet aún no ha definido sus intenciones parlamentarias y la reelección en su zona como diputado sigue siendo una posibilidad.

Las amenazas a la lista uno del oficialismo no se cierran únicamente con cartas del FRVS. También Acción Humanista busca dar el batacazo a través de uno de sus recientes fichajes: César Leiva, conocido por ser la mente detrás de Contralorito cuando la Contraloría General de la República usaba un corpóreo animado para explicar dictámenes y fiscalizaciones. Leiva competirá en el distrito 8, donde estará Gustavo Gatica, por parte del PC, y Claudia Mix y Tatiana Urrutia, por parte del Frente Amplio.

Por su parte, el timonel de ese partido, Tomás Hirsch, peleará la reelección en el distrito 11, zona electoral identificada con la derecha, y que el Frente Amplio buscaba disputar a través de Isidora Alcalde y Constanza Schönhaut. La diputada Ana María Gazmuri, en tanto, irá a la reelección en el distrito 12, donde también el Frente Amplio tenía intención de llevar a Marco Velarde, expresidente de Comunes, y a Simón Ramírez, secretario ejecutivo del partido unificado.

Asimismo, AH ha sido la familia de acogida de al menos tres exconvencionales constituyentes que eran parte de la Lista del Pueblo, el pacto independiente que tuvo mayoría en la Convención Constitucional. Allí se destaca a Tania Madriaga, en el distrito 7, a Alejandra Pérez, en el distrito 9, y a Manuel Woldarsky, quien podría ser candidato en el distrito 10.

Aunque puede haber disputas reñidas, ayer los renunciados al pacto del oficialismo dijeron que se retiraban del mismo en buenas condiciones y con las posibilidades de realizar pactos por omisión para no afectar la estrategia del sector.