Nuevo capítulo de El Gerente: Arturo Salah rompe el silencio y aborda el día en que quiso llevar a Manuel Pellegrini a la Roja

El análisis de Arturo Salah, expresidente de la ANFP, en el podcast El Gerente, conducido por Ian Mac-Niven y Nelson Osses. "Es una etapa negativa para el fútbol chileno en todos los aspectos", aseguró.

Compartir

En un nuevo capítulo de El Gerente, podcast de The Clinic conducido por Ian Mac-Niven y Nelson Osses, el expresidente de la ANFP, Arturo Salah, rompió el silencio y habló de todo: de su pasado como jugador, entrenador y dirigente. También realizó un profundo análisis y un duro diagnóstico del momento del fútbol chileno.

“Es una etapa muy negativa en todos los aspectos”, dijo Salah en el programa. Y agregó: “Deportivamente las cosas no han funcionado, económicamente lo mismo”. Para probar su punto mencionó el pésimo desempeño de la Roja en las Clasificatorias mundialistas.

En esa línea, Salah dijo que fue un profundo error sacar al entrenador colombiano Reinaldo Rueda de la banca de la selección chilena y aseguró que es el único DT que hizo un recambio real en Chile y que trabajó con todas las generaciones.

También, el exentrenador problematizó la multipropiedad de clubes por parte de representantes, lo que genera conflictos de interés. “Desprestigia la actividad”, comentó. Es más, dijo que ser presidente de la ANFP es como tener 32 hijos únicos.

El momento clave fue cuando se refirió a la posibilidad de que su eterno amigo Manuel Pellegrini dirija a la selección chilena, el día en que lo contactó y también que es el único DT que podría salvar el mal momento del fútbol chileno.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>