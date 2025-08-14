Algunos eran robados: Aduana y PDI descubrieron envío ilegal a Haití de celulares, computadores y tablet

Una revisión de la Aduana y la PDI destapó un inusual envío a Haití que ocultaba decenas de celulares, notebooks y tablets usados bajo la fachada de “menaje de casa”. El cargamento contenía encomiendas con aparatos electrónicos escondidos entre ropa, tambores y abarrotes.

Compartir

Un curioso caso de contrabando con destino a Haití quedó al descubierto tras una alerta emanada desde la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Aduana Regional de Valparaíso y la coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos Portuarios (Briderpo) de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo a los perfilamientos de operaciones de comercio exterior sospechosas, un contenedor fue seleccionado para una revisión más exhaustiva.

En su declaración de exportación indicaba que se trataba sólo de menaje de casa. Sin embargo, al realizar el examen físico de todas las mercancías, labor realizada en conjunto por los equipos de Aduana y la PDI, se descubrió que dentro de varios bultos se ocultaban decenas de celulares, notebook y tablet. Los productos estaban escondidos al interior de varios tambores con ropa e incluso abarrotes y fardos con ropa, todos identificados con nombres de destinatarios en Haití. De esta manera, además se trataría en realidad de envíos de encomiendas y no menaje, como se había declarado en los documentos aduaneros.

Tras revisar todo el contenedor, se logró determinar que se trataba del intento de contrabando de 81 teléfonos celulares, 12 notebooks y 8 tablet, todos usados y de diversas marcas y modelos. La PDI logró determinar que algunos de los teléfonos correspondían a casos de encargo por robo o hurto, a través de la revisión de los códigos IMEI. El procedimiento fue informado a la Fiscalía de Valparaíso, que determinó realizar una denuncia y abrir una investigación por los delitos de contrabando y receptación.

“Algunos mantienen encargo por robo”

El director (s) de la Aduana Regional de Valparaíso, Carlos Escudero , destacó que “el trabajo de análisis realizado por nuestros equipos fue muy importante para detectar esta modalidad de contrabando. A lo que se suma el trabajo coordinado con la brigada especializada de la PDI para poder seguir con las investigaciones que permitan determinar las responsabilidades de este caso”.

Por su parte, el subprefecto de la PDI, Víctor Vergara, detalló que “tras la inspección correspondiente, se constató que contenían otro tipo de mercancías, configurándose en esa oportunidad el delito de contrabando. Estas especies fueron consultadas en la base de datos, donde se pudo constatar que algunas mantienen encargo por el delito de robo y hurto. Principalmente tratándose de teléfonos celulares y computadores portátiles, las cuales iban a ser enviadas al extranjero utilizando como método de ocultamiento prendas de vestir y los elementos señalados anteriormente”.