Las disculpas de Natalia Valdebenito tras chiste sobre la tragedia de los mineros en Rancagua: “Me equivoqué y quería decirlo aquí, de frente a ustedes”

Tras la viralización de un chiste sobre el accidente en la mina El Teniente, Natalia Valdebenito utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas, asegurando que sus palabras fueron sacadas de contexto y expresando su respeto hacia las familias afectadas.

Compartir

Natalia Valdebenito utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas tras un chiste que un asistente a su show de stand-up comedy viralizó. El extracto de la rutina decía: “Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros, imagínate”, en relación a los fallecidos en la mina El Teniente.

Se supone que el comentario lo realizó mientras hacía referencia a la discusión en la que se enfrascó con el animador José Miguel Villouta, pidiendo que “a todos los que nombre, por favor, no se enojen, no me funen, porque francamente este cuerpo solo puede una funa a la semana”.

La polémica, que se viralizó en redes sociales, escaló incluso hasta la Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Rancagua, que la rechazó “tajantemente” y exigió disculpas públicas, considerando que el 4 de septiembre la comediante Natalia Valdebenito se presentará en el Teatro Regional Lucho Gatica, administrado por esa entidad.

Tras esto, la comediante primero usó sus redes sociales para señalar que la polémica era “artificial” y que no había hecho “nada de malo”. Posteriormente, subió un video a la misma cuenta para pedir disculpas.

Valdebenito ofreció “sinceras y honestas disculpas a la familia minera de Chile y, en especial, a la familia de los fallecidos en el reciente accidente en la minera El Teniente”.

Al mismo tiempo, insistió en que “el video que anda circulando (…) está sacado de contexto, se escucha fatal” y afirmó que pedía disculpas “porque el dolor ajeno también me atraviesa, me importa. Lo hago porque honestamente siento que es lo que corresponde cuando uno se equivoca”. “Me equivoqué y quería decirlo aquí, como siempre, de frente a ustedes. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar”, finalizó.

Hace pocos días, la comediante anunció el fin de “e “Café con Nata”, espacio de conversación que se transmite de lunes a viernes desde las 9:15 horas. La propia conductora y humorista fue la encargada de dar a conocer la noticia: el espacio llegaba a su fin este mes de agosto y que estuvo al aire durante 12 años.