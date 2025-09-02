Comediantes respaldan a Natalia Valdebenito: “Si la justicia va a dictar órdenes contra todas las personas que hacen malos chistes, se acaba la comedia”

La rutina de Natalia Valdebenito sobre la tragedia minera en Rancagua sigue generando controversia. Mientras la justicia ordenó a la comediante abstenerse de abordar el tema en sus presentaciones, figuras como Javiera Contador, Belén Mora y Paloma Salas salieron en su defensa y cuestionaron lo que consideran un acto de censura.

La rutina de Natalia Valdebenito —donde hizo mención a la tragedia de los mineros en Rancagua— ha generado una serie de reacciones desde el mundo político, columnistas y también otras comediantes que la han respaldado. Ahora, incluso sus compañeras más cercanas han salido en su defensa.

Javiera Contador, actriz y humorista que compartió elenco con Valdebenito en la obra “Tóxicas”, señaló:

“Primero, comparto que fue muy triste para las familias de las personas afectadas y, por supuesto, también para la Natalia. Yo sé que para ella fue muy doloroso, por eso pidió disculpas: se equivocó, hizo un mal chiste”.

Sin embargo, Contador discrepa de la posición de la Corte de Apelaciones de La Serena, que ordenó a la comediante abstenerse de hacer humor sobre el accidente que dejó a seis trabajadores muertos. A través del Poder Judicial se detalló que se “instruyó a la comediante Natalia Valdebenito González abstenerse de realizar rutinas de humor sobre la tragedia minera“.

“Ahora, si la justicia se va a poner a dictar órdenes contra todas las personas que hacen malos chistes, yo siento que finalmente se acaba la comedia, se acaba el humor. Con esto no quiero decir que haya que hacer chistes sobre temas que pueden ser súper sensibles o no. Yo creo que, en general, nadie quiere hacerle daño ni hacer sentir muy mal a otra persona, sobre todo a gente que además ha sido víctima”, agregó Contador.

“No me parece que sea un buen precedente que la justicia decida qué es lo que se dice y qué es lo que no, porque creo que debería responder más bien a un tema de criterio que a un tema de justicia. Esa censura puede no terminar nunca y finalmente corremos un riesgo muy grande de perder una libertad que yo creo que es necesaria”.

El apoyo de Belén Mora

Otra de las comediantes que salió en apoyo de Valdebenito fue Belén Mora, quien en declaraciones públicas expresó: “Eso no me extraña, que a la Natalia la estén atacando porque es una mujer comediante. Estamos en un país al que le molesta que una mujer haga comedia, que presente un punto de vista”.

La actriz y humorista agregó que este tipo de críticas son comunes en el stand-up: “Si ves rutinas de comediantes, hacen diez mil chistes groseros”. Asimismo, otras comediantes como Paloma Salas también han utilizado sus redes sociales para manifestar su apoyo a Valdebenito.

Desde el mundo político el candidato presidencial Johannes Kaiser. A través de su cuenta de X, Kaiser indicó que “la justicia se está pasando 10 pueblos. Valdebenito tendrá que enfrentar la sanción social por sus dichos, pero la censura de la opinión, del humor, de la investigación o de la prensa, no puede ser tolerada, especialmente si proviene del Estado”.

En tanto, Carlos Peña, a través de una columna publicada en El Mercurio, abordó las implicancias del reciente pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, que que le ordena a Valdebenito no realizar rutinas de humor sobre lo sucedido en el 31 de julio, en la mina El Teniente.

“El incidente permite reflexionar sobre un asunto de amplio interés público, el de los límites de la expresión, ¿es correcto disciplinar el discurso, en este caso humorístico?”, planteó de entrada el rector de la UDP.

Tras ello, el doctor en Filosofía sostuvo que “en una sociedad abierta, las personas tienen derechos que las inmunizan frente a la injerencia del Estado. Entre esos derechos se encuentra, sin ninguna duda, la libertad de expresión”.