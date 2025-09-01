“Tienes derecho a ser un descriteriado y un imbécil”: Los 15 minutos de sinceridad en los que Kaiser defendió a Natalia Valdebenito

A través de su canal de YouTube, el candidato presidencial dedicó un espacio considerable para comentar el caso de la humorista, a quien respaldó bajo la idea de que "no es tarea del Estado venir a decirle a la gente que no puede decir cosas de mal gusto". Ejemplificó el caso de Valdebenito con el suyo como youtuber, lo que lo llevó a decir que apoyar un fallo así sería una espada de doble filo, la que podía "garantizar que esa espada se utilizará contra aquellos que son objeto de cancelación", refiriéndose a los conservadores, libertarios y "librepensadores".

Compartir

“Siendo yo youtuber desde hace mucho tiempo, ¿cuántos videos no me bajaron a mí en su momento porque critiqué el tema de la inmigración masiva?”. Esa fue una de las frases que emitió el diputado Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, al referirse a la situación judicial de Natalia Valdebenito, a quien la Corte de Apelaciones de La Serena acogió un recurso de protección en su contra, prohibiéndole realizar chistes sobre la tragedia de El Teniente por motivo de un chiste en una rutina que realizó y en donde se refirió al evento que trajo consigo la muerte de seis trabajadores.

El fallo del tribunal dictaminó que la comediante debía “abstenerse de realizar mofas o rutinas de humor, en espectáculos públicos, que utilicen como base la tragedia ocurrida el día jueves 31 de julio de 2025 en la mina El Teniente”.

La decisión del órgano del Poder Judicial provocó la indignación en Kaiser, quien en su programa digital El Nacional Libertario emitido el domingo —hospedado en YouTube— se refirió y cuestionó la medida en contra de Valdebenito.

“A mí no me cae bien, no me gusta su humor. Encuentro que lo que dijo, que ha sido motivo de críticas, ha sido bien impresentable (…), pero no es tarea del Estado venir a decirle a la gente que no puede decir cosas de mal gusto, cosas equivocadas“, afirmó el diputado, quien enfatizaba que el Estado no podía intervenir en asuntos valóricos.

“Existe legislación que nos obliga a decir que un hombre puede transformarse en mujer por mera declaración de voluntad administrativa. Cómo no voy a estar en contra de cualquier forma de censura que permita que los psicópatas que han gobernado este país puedan decirnos a nosotros qué cosas podemos decir y qué no”, continuó Kaiser para defender su punto.

Y, de hecho, interpeló a sus seguidores en el directo. En esa línea, dijo que a quienes son “miopes” por pensar que sería una buena idea validar el fallo judicial en contra de Valdebenito, “lo que están aplaudiendo es al carnicero que va a venir a carnearlos también”.

“Esto es una espada de doble filo y les puedo garantizar que esa espada se va a utilizar contra aquellos que son objeto de cancelación. ¿Quiénes son ellos? Los conservadores, los libertarios, los librepensadores. No se va a utilizar contra las Natalia Valdebenito. Y, si así lo hiciera, sería incorrecto, porque todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, aunque sea estúpido, malo o perverso”, sostuvo Kaiser.

Incluso, dijo que eso era mejor, porque “así el resto de la sociedad ve qué punto calza cada uno”. Por lo mismo, enfatizó que había que defender la libertad de expresión “no sólo porque te conviene. Tienes que hacerlo porque en esencia se aplica a todos, no sólo porque es útil, sino porque como ser humano tienes derecho a tu libertad de opinión, de expresión. Tienes derecho a ser un descriteriado y un imbécil“.

Afirmó que si debía de haber una sanción, esta debía ser social y no a cargo del Estado, “que es la organización (que) tiene a ser una de las organizaciones más corruptas que existen, la más violenta, la que más tiende a pervertir el poder”.

“El derecho de ser un idiota es un derecho que te entrega tu condición de ser humano y como ser de condición divina, de libre albedrío, tienes derecho a decir estupideces de repente. Las otras personas no pueden venir a decirte o a obligarte o forzarte a no decirlo“, concluyó.

Natalia Valdebenito. Foto: Agencia UNO.

No fue el único que defendió a Valdebenito el domingo. Lo propio hizo el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, en una columna de opinión que escribió para El Mercurio.

“No hay nada, pues, que reprochar a Natalia Valdebenito por haber dicho lo que dijo en su espectáculo, porque el discurso humorístico es una forma inteligente de constatar una y otra vez que ningún ser humano puede soportar la realidad desnuda”, señaló el filósofo.