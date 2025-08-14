Sancionan a Falabella por prácticas antisindicales: deberá pagar una millonaria multa y publicar una disculpa pública

El fallo dictó que Falabella hostigó a representantes sindicales al negarles el pago de su remuneración, a pesar de haber un acuerdo pactado. La tienda de retail deberá pagar 200 UTM y publicar un comunicado disculpándose con el sindicato.

Compartir

El 1er Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó a la tienda de retail Falabella al pago de una multa de 200 UTM, lo que equivale a $13.729.400 pesos chilenos, por “prácticas antisindicales”.

Se estipuló que Falabella hostigó a los representantes sindicales al negarles el pago de su remuneración, aún cuando cuando “se ha negociado por las partes su pago total o parcial por parte del empleador”, lo que significa que la tienda de retail no cumplió lo acordado. Según determina el fallo, la empresa “vulneró ‘el derecho a la libertad sindical´”.

“Resulta reprochable esta conducta de no respetar los pago de bonos por horas sindicales acordados de manera tácita”, dicta el fallo. “Estos acuerdos de pago por el tiempo que los dirigentes utilizan en labores sindicales no puede ser dejado sin efecto unilateralmente por el empleador, ya que afecta ‘la total independencia de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de sus actividades con respecto a los empleadores´”, agrega.

Además, añade que “se ha concluido que uno de los modos de acoso, hostigamiento y molestia utilizado contra los representantes sindicales supone el negarles o dificultarles el pago de su remuneración, siendo relevante el de las remuneraciones que corresponden al tiempo empleado en permisos sindicales cuando se ha negociado por las partes su pago total o parcial por parte del empleador y esta no cumple lo acordado, privando consecuentemente al dirigente de percibir la totalidad o parte de la misma”, sostiene el fallo.

Las “medidas reparatorias” que deberá cumplir Falabella

La resolución estipula una multa de $13.729.400 pesos chilenos junto a otras dos medidas reparatorias: