Chubascos, nieve y hasta una “anormal probabilidad de tormenta eléctrica”: el pronóstico para este feriado en Santiago

Santiago vive una semana de intenso calor en pleno agosto, con temperaturas que alcanzaron los 24°C, sin embargo este viernes 15 caerá lluvia sobre la ciudad. Pero, estas precipitaciones no vendrán solas: las acompañarán chubascos, nieve y hasta una tormenta eléctrica.

Compartir

Luego de los inusuales días de calor que vivió Santiago, con temperaturas que alcanzaron los 25°C en pleno agosto, este viernes 15 nos espera lluvia para la capital. Recordemos que este viernes el calendario caerá en un feriado nacional. Pero el panorama no serán solo nubes y lluvia, si no que también tendremos presencia de chubascos y tormenta eléctrica.

Se estima que las precipitaciones comiencen a las 22:00 de la noche de este jueves 14 y se extiendan hasta la madrugada del sábado 16 de agosto, por lo que, no tendremos lluvia para el fin de semana. Los chubascos comenzarán a caer hacia fines de la madrugada de este vienes 15.

El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga explica a The Clinic que estas altas temperaturas seguidas de lluvia son completamente normal debido al fenómeno de la vaguada costera. “Lo único anormal es que viene con una probabilidad de tormenta eléctrica”, recalca.

En el sector oriente de Santiago, se esperan precipitaciones de entre 10 a 15 milímetros, mientras que al poniente de la capital caerán entre 5 a 10 milímetros. Por otro lado, en nuestra cordillera se espera que caiga nieve.

Posible sistema frontal en la zona norte

El meteorólogo Arnaldo Zúñiga también anticipó de un posible sistema frontal o baja segregada para el día lunes 18 de agosto, que se encuentran analizando.

De ocurrir, sería en la zona norte de nuestro país, específicamente en la región de Coquimbo, región de Atacama y región de Antofagasta. Aún así, la Dirección Meteorológica de Chile todavía se encuentra examinando el posible fenómeno.