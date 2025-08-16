Providencia anuncia el cierre de cuatro locales clandestinos: vendían entradas para eventos “after” a través de ticketeras

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, expuso que estos locales ofrecían eventos tipo after de las 4 de la mañana en adelante, además de operar sin la patente correspondiente para la venta de alcohol. La autoridad comunal recalcó los problemas que generaban para vecinos de sus correspondientes entornos. "Uno de los locales que clausuramos tenía una especie de karaoke nocturno que se excedía en las horas", expuso.

Compartir

La Municipalidad de Providencia dio a conocer este sábado el cierre de cuatro locales clandestinos, los que operaban con una serie de irregularidades. Entre ellas, ofrecer eventos tipo “after” -de las 4 de la mañana en adelante- a través de plataformas digitales, además de vender alcohol sin la patente correspondiente.

Durante un balance sobre seguridad y fiscalización, en el que se entregaron distintas cifras referentes a dichas materias, el alcalde de la comuna, Jaime Bellolio, entregó detalles respecto a la situación del cierre de estos cuatro locales clandestinos.

“Habían unos clandestinos que operaban sin patente de venta de alcohol, vendían tickets a través de ticketeras. A través de página web, vendían una especie como de ‘after’ entre las 4 de la mañana en adelante”, partió contando Bellolio en Meganoticias.

Tras ello, el jefe comunal explicó que “a través de denuncias, por parte de vecinos y otras personas, concurrimos e infraganti nos dimos cuenta de muchas de estas situaciones”.

El alcalde de Providencia remarcó que estos cuatro locales clausurados “generaban muchísimo problema para quienes viven en esos entornos, sobre todo a la salida de esos locales, entre las 6 o 7 de la mañana”.

Al ser consultado por la ubicación de estos clandestinos, Bellolio comentó que “dos de esos estaban en Bellavista, uno en Santa Isabel y el otro en otro barrio de la comuna”.

Además, la autoridad comunal detalló que “uno de los locales que clausuramos tenía una especie de karaoke nocturno que se excedía en las horas, muy cerca donde viven personas, vendiendo alcohol sin patente”.

Otras cifras del balance

Más allá del cierre de estos cuatro locales clandestinos, Providencia destacó otras cifras en materias de seguridad y fiscalización respecto al periodo enero-julio 2025, entre ellas los 106.741 requerimientos atendidos a través de la línea 1414.

También las 1.741 atenciones de primeros auxilios y los 1.544 operativos contra el comercio ambulante ilegal. Además, subrayaron que 500 cámaras de seguridad se encuentran operativas en distintos puntos de la comuna, mientras que en el citado período enero-julio 2025 se han concretado 523 detenciones.