Las versiones contrapuestas en torno al caso de Bastián Farías, el futbolista de Lautaro de Buin que murió tras recibir un balazo de un carabinero de franco

Un cabo segundo de Carabineros dio muerte al futbolista de 21 años, tras un confuso incidente a la salida de un local nocturno en San Bernardo. El fiscal Juan Carlos Hidalgo sostuvo que "el funcionario sale en defensa de sus familiares", mientras que la pareja del fallecido deportista, quien calificó situación como "un asesinato", cuestionó que sea la misma policía uniformada la que esté investigando el caso. "Debería estar la PDI", manifestó.

Bastián Farías, futbolista de 21 años que militaba en el club Lautaro de Buin, falleció en horas de la madrugada de este viernes, tras recibir un disparo por parte de un carabinero de franco.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, a la salida del local nocturno Estación 21, en la comuna de San Bernardo. Luego de un confuso incidente, el cabo segundo de Carabineros hizo uso de su arma de servicio, en contra de un vehículo en el que se encontraban tres personas.

De acuerdo a información entregada por la Fiscalía Occidente, Farías falleció producto de un disparo ejecutado por el funcionario policial, mientras que uno de sus acompañantes que resultó herido, tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Barros Luco, en San Miguel, donde permanece en riesgo vital. El tercer hombre que se encontraba en el vehículo logró huir del lugar.

El fiscal Juan Carlos Hidalgo declaró que “el funcionario sale en defensa de sus familiares y se encuentra directamente con los imputados, quienes se movilizaban en un vehículo que se encuentra en el sitio del suceso. Se encuentra armamento en el vehículo en el que se encontraban los imputados”.

Según Hidalgo, “al momento de intentar en contra del funcionario del carabinero y de su grupo familiar, éste se defiende accionando su arma personal”.

La versión de Carabineros

Desde Carabineros, el general Manuel Cifuentes, comentó que el autor de los disparos “estaba en calidad de franco, acompañado de su pareja y también de su grupo familiar. A priori, podríamos descartar claramente que él no estaba ejerciendo ninguna labor de seguridad acá, sino que estaba en un rato de esparcimiento”.

Cifuentes, quien confirmó que el autor de los disparos se encuentra detenido, también comentó que “él está en normal estado de temperancia alcohólica, por lo tanto, verificamos que su armamento particular estuviera en regla. Hay que decir que tiene sus inscripciones y sus habilitaciones pertinentes para portarla”.

“Es un asesinato”

Haianay Guzmán Moreno, pareja de Bastián Farías, también entregó declaraciones a los medios respecto a esta situación. Su versión es radicalmente distinta a la del fiscal Hidalgo. “El altercado fue adentro de la disco, donde el carabinero le pegó a mi pareja”, estableció.

“A mi novio no lo dejaron salir, porque el carabinero estaba vuelto loco y cuando salen, le dispara a mi pareja y su amigo. Mi pareja tiene un disparo en la cabeza, eso es un asesinato”, agregó.

Junto con ello, la pareja del fallecido futbolista manifestó que “está Carabineros tomando el caso, siendo que debería estar la PDI. Lo peor es que dicen que fue un carabinero de franco en legítima defensa. Legítima defensa no fue”.