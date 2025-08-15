Un escape “estilo canopy”, las “fallas” que reconoce el Gobierno y tres funcionarios de Gendarmería reubicados: las claves de la fuga en la cárcel de Valparaíso 

Durante la madrugada de este viernes, tres reos se fugaron desde el interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso. El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, declaró que en este caso “hay fallas respecto a la segmentación, del control de elementos y fallas también de la vigilancia". Por su parte el director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, manifestó que "no tenemos indicios de algún acto de corrupción al respecto".

A eso de las 2:35 de la madrugada de este viernes, tres reos se fugaron desde el interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso. El hecho, según informaron autoridades, responde a una “serie de eslabones previos que tienen que haber fallado”.

En horas de la mañana de este viernes, cuando Gendarmería dio a conocer la noticia de la fuga a través de un comunicado, se habló de ayuda externa y de la utilización de un cable de acero para el escape.

Posteriormente, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, entregó más antecedentes al respecto, detallando que los tres reos fugados “escalan desde su celda cortando barrotes hacia el cuarto nivel del módulo para luego, con colaboración externa, tensar una cuerda de acero que les permite desplazarse sin contacto con el suelo, estilo canopy”.

Asimismo, Pérez comentó que “hay un cuarto sujeto que habitaba con ellos en la misma celda que, por razones que se desconocen, se mantuvo en el lugar”.

“Ya sea por falta de coordinación o falta de osadía, el cuarto sujeto permaneció en la misma celda y no participó activamente de la fuga en cuestión”, añadió.

El director nacional (s) de Gendarmería también sostuvo que “hasta minutos no existe evidencia que haga presumir que alguno de nuestros funcionarios haya actuado movido por alguna intención distinta a la distracción, a las condiciones climáticas que conspiraron contra una vigilancia efectiva”.

“Para ir al grano, no tenemos indicios de algún acto de corrupción al respecto y, de existir algo, alguna presunción sobre el particular, se adoptarán drásticas medidas al respecto”, agregó.

Tres funcionarios reubicados y las “fallas” que reconoce el Gobierno

Rubén Pérez también dio a conocer una medida inmediata que tomó su institución, ante el caso de esta fuga en la cárcel de Valparaíso.

“Sin perjuicio de las garantías del debido proceso y lo que corresponde al sumario administrativo que ya está desarrollándose, se notificó al jefe del establecimiento (coronel), al jefe operativo (teniente coronel) y al jefe del sector desde donde se origina el escape (mayor) que serán reubicados, removidos de sus funciones actuales, al margen de medidas de mayor intensidad”, estableció.

Desde el Gobierno, en tanto, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, fue quien se refirió a esta situación, luego de dirigirse al lugar de los hechos.

Muñoz sostuvo que esta fuga “no solo se compromete los procedimientos internos y protocolos de Gendarmería, sino también la seguridad pública de la población”.

Foto: Agencia Uno

Tras ello, el personero de Gobierno planteó que en este caso “hubo una serie de eslabones previos que tienen que haber fallado para que se produjese en definitiva esta fuga”.

En cuanto al corte de barrotes, Muñoz comentó que “estuve en la celda, es algo que no es inmediato, lo que requiere que haya fallado algún tipo de operativo respecto a la revisión”.

“Hay fallas respecto a la segmentación, del control de elementos y fallas también de la vigilancia“, complementó.

Cabe recordar que los tres reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso son: Claudio Alexander Fornes Vicuña, condenado por tráfico ilícito de drogas y robo con homicidio; Jairo Adonis González Miranda, condenado por el delito de robo con homicidio; y Juan Israel González Quezada, condenado por el homicidio del carabinero David Florido Cisternas.