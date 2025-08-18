Jara anuncia que aborto legal no será incluido en su programa de gobierno tras diferencias con la DC

La abanderada del oficialismo afirmó que el aborto legal, uno de las agendas que el Gobierno se ha encargado de impulsar con mayor énfasis en el cierre de su mandato, no será parte de los lineamientos programáticos que presentará durante esta jornada en materia de agendas valóricas, con las cuales la Democracia Cristiana tenía aprensiones.

Tras reunirse con la presidenta de la Corporación para la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se refirió brevemente a lo que será el tópico del día respecto a su candidatura: la presentación de su programa de gobierno. Fue en eso en que adelantó que temas valóricos, como el aborto legal o sin causales, no será parte de su programa de gobierno.

Esta mañana el senador y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, se refirió a ese tema. En conversación con CNN Chile, el parlamentario reflotó lo que para su partido es un punto de conflicto que ya habían transparentado antes, que guardaba relación con los temas valóricos.

“No hay nada respecto de principios y de valores, que era un tema que para nosotros era muy importante. No hay nada, no hay nada en esta puntualización (…). Cada partido sigue pensando lo que piensa sobre temas sensibles”, mencionó Huenchumilla sobre el programa de Jara y los puntos sobre temas valóricos, particularmente sobre el aborto.

El senador y presidente de la DC, Francisco Huenchumilla. Foto: Agencia UNO.

Y Jara, al ser consultada por los dichos de Huenchumilla, otorgó un adelanto de la presentación de los lineamientos programáticos de su candidatura.

“Como he señalado, nosotros somos una amplia alianza de centroizquierda en Chile. Es muy fácil cuando se trata, a veces, de un candidato único, con un partido único, y que lleva 12 años siendo candidato como (José Antonio) Kast”, partió señalando Jara, marcando una ofensiva en contra del candidato del Partido Republicano.

“En mi caso, como un mes y medio como candidata, y con nueve partidos que me apoyan, es evidente que nos vamos a concentrar en lo que nos une. Y el tema valórico, entendemos que hay una diferencia con la DC, así que es un tema que en este programa no se va a abordar”, cerró, refiriéndose al aborto libre.

Con ello, Jara no contemplará en su programa de gobierno una de las agendas más importantes del Gobierno y que ha tratado de promover en su último año de mandato. Sin ir más lejos, el Presidente Gabriel Boric dijo, en dos cuentas públicas —la de 2024 y 2025— que abocaría el final de su mandato a extender las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo a uno que fuese legal.