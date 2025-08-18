Inscripciones para elecciones presidenciales y parlamentarias en recta final: lo ya oficializado y los que están pendientes con miras a noviembre

Este lunes culmina el plazo legal para inscribir las candidaturas presidenciales y parlamentarias ante el Servicio Electoral (Servel), de cara a las elecciones de noviembre.

Compartir

Este lunes finaliza el plazo legal para inscribir las candidaturas presidenciales y parlamentarias ante el Servicio Electoral (Servel), de cara a elecciones de noviembre. Luego, a partir de este martes y hasta el jueves 21 de agosto, habrá un periodo para adjuntar los antecedentes y documentos correspondientes de cada postulante.

Así, la semana pasada llegaron hasta el Servel los representantes del Partido Republicano, Partido Social Cristiano y Partido Nacional Libertario, quienes se aliaron para el pacto “Cambio por Chile”. En la instancia, además, Johannes Kaiser oficializó su candidatura presidencial.

Así lo hizo también durante el fin de semana Evelyn Matthei y la lista “Chile Grande y Unido”, que agrupa a las tiendas de Chile Vamos y a Demócratas, liderados por la senadora Ximena Rincón.

Por otra parte, también se inscribió el pacto “Unidad para Chile” del oficialismo, integrado por el PS, PC, FA, PR, PL y PPD, más la Democracia Cristiana, con miras a las elecciones de fin de año.

La segunda lista oficialista, en tanto, llamada “Verdes, Regionalistas y Humanos”, está compuesta por el Frente Regionalista Verde Social (FRVS), Acción Humanista (AH) y los movimientos Transformar y Archipiélago Soberano. En esta lista iría como candidato a las parlamentarias el exalcalde Jorge Sharp.

Los dos conglomerados apoyan a Jeannette Jara, quien pasó automáticamente a la papeleta de la primera vuelta de las elecciones presidenciales tras haber ganado la primaria presidencial oficialista.

Se espera que durante esta jornada acudan al Servel otros aspirantes a La Moneda, entre ellos José Antonio Kast (Partido Republicano) y Franco Parisi -este último respaldado por el Partido de la Gente (PDG)-, además de Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

Estos últimos tres son los candidatos presidenciales independientes que más respaldos han conseguido en su intención de competir en los comicios de noviembre, para lo cual debían reunir 35.361 firmas que deben presentar ante el Servel.

El exdirigente de la ANFP logró la meta este fin de semana, mientras que a Artés le faltaba la recolección de 100 firmas hasta ayer, según consigna El Mercurio. Por su parte, ME-O lo logró hace algunas semanas, y hoy a las 11.00 horas está previsto que inscriba su candidatura.

No obstante, ello no estuvo exento de polémica, puesto que el candidato independiente se estaría topando a la misma hora con la inscripción del representante del PDG, Franco Parisi.