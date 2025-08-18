Pese a haber votado por la derecha: PC llevará a la reelección a Marisela Santibáñez en el distrito 14 y abre tensión con el Frente Amplio

En el sector se han generado recriminaciones luego de que la tienda oficialista concediera su cupo a la exrostro de televisión, a pesar de haber apoyado con su voto al actual presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), con lo cual la izquierda perdió el poder en el Legislativo. Santibáñez se había distanciado del PC desde antes.

23 cupos para la Cámara de Diputados fue lo que obtuvo el Partido Comunista (PC) en la reciente conformación del pacto electoral “Unidad por Chile“, que agrupa a la que se ha denominado como la “lista grande” del oficialismo, que vio la pérdida de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista, aunque sumó a la Democracia Cristiana (DC).

De los 183 cupos que inscribió la lista, el PC priorizó cartas en 7 distritos, en los que llevó a dos candidatos en cada uno. No obstante, una de las zonas electorales que llamó la atención de inmediato fue que el partido llevase un cupo en el distrito 14, zona en la que resultó electa la diputada Marisela Santibáñez en un cupo de la tienda que dirige Lautaro Carmona, pero de la que hoy la parlamentaria no es parte, siquiera, de su bancada en la Cámara de Diputados.

El distrito 14 representa a 14 comunas, entre ellas San Bernardo, Paine, Peñaflor, Melipilla, Talagante. Santibáñez había representado, entre 2018 y 2022, esa zona, a través del Partido Progresista, que tenía como líder a Marco Enríquez-Ominami. Sin embargo, renunció al partido y fichó por el PC, tienda de la que se dio cuenta que renunció en enero de 2024.

A partir de entonces, cuentan cercanos a Santibáñez, la diputada se alejó de la bancada parlamentaria del PC, con la cual no tenía una buena relación. Incluso, quienes conocen a la exrostro de televisión señalan que tampoco se llevaba bien con la directiva comunista, y que la única relación que mantenía con una figura del PC era con Carmona, quien desde 2023 es timonel de la colectividad tras la muerte de Guillermo Teillier.

“Hay una fuerte oposición contra Marisela dentro del PC“, afirman cercanos a la parlamentaria, quienes sustentan su punto en un episodio ocurrido en este año: cuando en la elección por la presidencia de la Cámara de Diputados no le dio su voto a la diputada Camila Rojas (Frente Amplio), carta del oficialismo para presidir la corporación y, en cambio, decidió a apoyar a su par José Miguel Castro (RN), quien, tras empatar con Rojas y dirimirse la conducción de la corporación al azar, resultó electo como el máximo líder de la Cámara de Diputados.

Desde entonces, afirman, Santibáñez traicionó al oficialismo, por lo que discuten que ahora el PC le dé un cupo parlamentario en el distrito 14, a pesar de que no es militante del partido y de que, incluso, no se relaciona con la bancada de la tienda política.

Hasta anoche, Santibáñez figuraba aún como candidata del PC dicha zona electoral.

Asimismo, conocedores de las negociaciones parlamentarias señalan que el cupo que el PC le está otorgando a Santibáñez será en desmedro de Fernando Monsalve, abogado y expresidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, quien ya se había desplegado en los medios locales de las comunas del distrito 14 comentando contingencia nacional.

Justamente el ámbito del fútbol fue uno de los motivos que explicaron la distancia de Santibáñez con el PC. Y es que la parlamentaria quedó disconforme en cómo se abordó el caso de violación de jugadores de Cobreloa. En sí, Santibáñez, que lideró una comisión investigadora en la Cámara sobre el caso, sintió que no estuvo respaldada por sus pares comunistas, cuestión que distaba con el apoyo que le había dado el diputado Castro.

En el distrito 14 se eligen seis parlamentarios. La lista grande del oficialismo inscribió siete nombres.

La dipuatada Santibáñez junto a la diputada Karol Cariola (PC), en 2022. Foto: Agencia UNO.

La otra definición polémica del PC: Jadue se mantiene como candidato

El distrito 9 es uno de los 7 distritos en los que el PC inscribió dos candidatos. Dicho territorio electoral, que representa a Cerro Navia, Recoleta, Renca, Conchalí, Quinta Normal, Lo Prado, Huechuraba, Independencia, es en el que proclamaron a uno de sus primeros nombres para las parlamentarias: al exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

El nombre del exjefe comunal había generado polémica en las semanas previas a las nominaciones oficiales —que tienen plazo hasta este lunes a las 23:59—, puesto que se encuentra cursando una situación judicial en el marco de la investigación de la administración de las Farmacias Populares, idea troncal de su administración, por la cual la Fiscalía pidió 18 años de cárcel contra Jadue, quien se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario en la causa.

“Su situación procesal puede cambiar en cualquier momento (…). Es una verdadera bomba de tiempo que amenaza con explotar en medio de la campaña de la propia candidata“, señaló a este medio el diputado Leonardo Soto (PS).

A pesar de las observaciones, provenientes en su mayoría desde el Socialismo Democrático, ayer la diputada Karol Cariola, aspirante al Senado por la Región de Valparaíso, afirmó que el nombre del exalcalde está asegurado en la papeleta, para lo cual se han sujetado en la presunción de inocencia del alcalde.

“Es una decisión que ha tomado el partido. Evidentemente yo la respaldo. Falta terminar de cerrar cuáles van a ser todas las candidaturas a nivel nacional”, dijo Cariola al respecto en Canal 13.

Al interior del PC recalcan que el exalcalde, hasta anoche —al menos—, todavía figuraba como carta asegurada del partido en el distrito 9, la zona electoral que deja Cariola, y en la que es incumbente el diputado Boris Barrera (PC), aunque este último ha tenido problemas de salud que han llevado a ver la alternativa del exconvencional Marcos Barraza, asesor de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), como una opción.

En el distrito se eligen a siete parlamentarios, en donde actualmente cuatro representan al oficialismo. La “lista grande” del sector llevará ocho candidatos en la zona.