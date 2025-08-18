La expansión del Buin Zoo y el nuevo Fantasilandia que buscan convertir a San Bernardo en el nuevo “Orlando” chileno

La llegada del nuevo parque de Fantasilandia a San Bernardo y la ampliación del zoológico Buin Zoo dará pie a una nueva zona de entretenimiento en nuestro país. Con un proyecto de nueva estación de tren que ayude la llegada a los parques, se busca incentivar el turismo y hacer de esta zona sur de la capital un verdadero Orlando para las familias chilenas.

Ya es un hecho que Fantasilandia tendrá un nuevo parque ubicado en San Bernardo, cuyas construcciones ya comenzaron a realizarse. Son 27 hectáreas y cuenta con una inversión de 110 millones de dólares. Además, Buin Zoo, el icónico zoológico que cumplió 30 años en octubre pasado, ampliará sus instalaciones, contando con 15 hectáreas de terreno extra.

Ambos parques estarán separados por el río Maipo, lo que equivale a un poco más de dos kilómetros. Como sueñan ambas empresas, esta cercanía podría generar una especie de zona de entretenimiento al sur de la Región Metropolitana. Un verdadero Orlando en Chile.

La nueva estación de tren que busca atraer visitantes a ambos parques

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) está evaluando la posibilidad de una nueva estación de tren ´Lo Infante Fantasilandia´. El proyecto contempla la construcción de un espacio complementario a la estación Metrotren Nos, lugar desde donde saldrán buses de acercamiento al parque.

Se proyecta que la nueva estación, financiada por Fantasilandia, triplicará el público que recibe Buin Zoo, generando un nuevo polo de parques de entretenimiento.

Además, existen otras empresas interesadas en unirse a este nuevo sector. Parque Arauco construirá un outlet en la zona.

El nuevo Fantasilandia: tendrá más de 20 hectáreas que el actual

Lo que se especulaba por años por fin es una realidad: Fantasilandia tendrá un nuevo parque de diversiones en la comuna de San Bernardo. La inversión contempla 110 millones de dólares, pasando de un terreno actual de 6,7 hectáreas a uno de 27 hectáreas.

En su primera etapa, se está construyendo un parque acuático con piscinas y toboganes, que estará listo para 2026. Luego, la implementación de 1.608 estacionamientos, para finalizar con un parque de atracciones y juegos que se inaugurará en 2027.

El nuevo parque contará con restaurantes, tiendas, 65 entretenciones, 25 más de las que tiene hoy. Tendrá una capacidad para recibir a 12.000 visitantes. Estará ubicado entre el Mall Plaza Sur y la Medialuna de Nos, específicamente en el kilómetro 26,5 de la Autopista Central.

En el espacio actual de Fantasilandia, ubicado en el Parque O’Higgins, y fundado por el empresario Gerardo Arteaga que falleció el pasado 14 de agosto, ya existe un plan para desarrollar un proyecto de carácter público del cual no se conocen más detalles.