Mega ficha a Constanza Santa María para el noticiero Prime tras su salida de TVN: hará dupla con Juan Manuel Astorga en reemplazo de Andrea Arístegui

Constanza Santa María puso fin a su ciclo en TVN, desde donde informaron que la periodista tomó la decisión de emprender nuevos desafíos laborales. Estos también serán en la televisión, ya que llegará al área de prensa de Mega.

La periodista Constanza Santa María puso fin a ciclo en TVN luego de cuatro años en el departamento de prensa. Fue la propia señal pública que informó de la salida a través de un comunicado donde agradecieron su profesionalismo, compromiso, trabajo y dedicación, durante su tiempo en el canal. Además, ya tiene definida su próxima casa televisiva: Mega

La periodista llegó a TVN para ser parte de distintos proyectos televisivos en el departamento de Prensa. Según informaron desde TVN la periodista toma la decisión de emprender nuevos desafíos laborales.

En los cuatros años, Santa María reforzó los noticieros y programas políticos de TVN y Canal 24 Horas; condujo, junto a Iván Núñez, “24 Horas Central”, y el programa “Estado Nacional” junto a Matías del Río; fue parte de las transmisiones de los distintos procesos eleccionarios de nuestro país y lideró la cobertura en terreno de grandes eventos noticiosos tanto en Chile como el extranjero.

Desde TVN destacaron “además, mostró gran disposición y talento en los espacios de entretención del canal en los que participó”.

Tras su salida, su llegada a Mega está cerrada, las conversaciones con la periodista llevan varias semanas y fuentes ligadas al canal estatal aseguran que desde hace tiempo que la señal privada quería a Constanza Santa María, hoy ese anhelo se concreta. La periodista llegará a reforzar el área de prensa, específicamente el Prime, espacio de noticias que conduce Juan Manuel Astorga y que dejó Andrea Arístegui en enero de este año.

Las palabras de Santa María

Por su parte Santa María sostuvo que “Es una decisión difícil, porque he sido muy feliz en TVN. Fueron casi 5 años en que me dieron todas las oportunidades para seguir creciendo profesionalmente”.

La periodista agregó que “aquí desarrollé lazos profundos con mis compañeros y compañeras de trabajo, muchos son ahora queridos amigos. Agradezco haber pasado por la TV Pública, es un gran aprendizaje y espero que se fortalezca, como una institución fundamental para nuestra democracia”, cuenta Constanza Santa María.

Finalmente, aseguró que “agradezco a cada uno de mis compañeros y compañeras, los que fueron mis jefes, los productores, los técnicos, los amigos del casino, en fin, cada persona que me acogió con cariño en este, el Canal de todos los chilenos. Me voy con el corazón lleno y con la alegría también de emprender nuevos desafíos profesionales”, agrega.

Finalmente, desde TVN agregaron que ” agradecemos enormemente su profesionalismo, compromiso, trabajo y dedicación en este tiempo junto a nosotros, además le deseamos mucho éxito en los nuevos desafíos profesionales que emprenda”.