La reivindicación de Tomás Asta-Buruaga tras anotar frente a Colo Colo: “Fue un desahogo gigante, lo venía buscando, lo venía trabajando”

El central de la UC no pudo haber empezado mejor su semana. Le anotó un gol a Colo Colo, fue importante para quedarse con el clásico y este sábado estará en la inauguración del nuevo estadio. Asta-Buruaga tuvo su revancha con los Cruzados.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

El 3 de mayo de 2025, Universidad de Chile le ganó por la cuenta mínima a Universidad Católica, un partido negro para los Cruzados y un día para el olvido para Tomás Asta-Buruaga. El defensor de la UC se equivocó en la salida y provocó que Rodrigo Contreras marcara el único tanto del encuentro.

Después de este error, al zaguero de 28 años le costó volver a tener regularidad y ser parte de la oncena de los Cruzados. Aproximadamente tres meses después, Asta-Buruaga volvió a ser protagonista de un clásico, pero esta vez de manera positiva.

Asta-Buruaga se sacó la marca de Alan Saldivia y con un cabezazo al primer palo, venció a Fernando de Paul para marcar el 2-0 momentáneo ante Colo Colo. El defensor conversó con DLT Sports en zona mixta sobre el desahogo que fue anotar ese gol.

La revancha de Tomás Asta-Buruaga

“El trabajo mental es muy importante, hoy en día uno se deja llevar mucho por las redes sociales, por lo que dicen los periodistas, la gente y no tiene que ser así. Entonces, me alejé un poco de las redes, del qué dirán y hace bien encontrarse simplemente con uno y la familia”, comenzó diciendo.

“Después, me enfoqué en trabajar, porque sé la calidad de jugador que soy, sé lo que puedo entregar y nunca bajé los brazos”, continuó.

En esa misma línea, Asta-buruaga también se refirió a lo qué significó este gol para él. “Fue un desahogo gigante, lo venía buscando, lo venía trabajando. Me tocó jugar contra Iquique, tuve un cabezazo pero cabeceó mal”.

“El profe (en la previa) me dijo que iba hacer un gol, me dijo que me anticipara al primer palo, que es donde tiene dificultad Colo Colo, y así fue, así que estoy muy contento”, cerró

Asta-buruaga ha jugado 12 partidos de 19 posibles en el Campeonato Nacional. Contra los albos le tocó jugar como lateral derecho, para reemplazar al suspendido Sebastián Arancibia.

Si bien, no jugó en su posición principal, de igual manera se las arregló para ganar el 100% de sus duelos, tener un 64% de precisión en los pases y solo perdió el balón en nueve ocasiones.

El próximo sábado, 23 de agosto, a las 20 horas, la UC se estrenará en el Claro Arena, el estadio reformado del equipo precordillerano. Para este encuentro, se espera que Arancibia vuelva a la oncena titular y que Asta-Buruaga vuelva al banco de suplentes.