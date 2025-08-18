Se aproxima sistema frontal a la capital con chubascos débiles el martes y un evento intenso el jueves

Debido a una baja segregada, se esperan chubascos débiles para este martes en la Región Metropolitana, pero el evento más intenso llegaría a Santiago desde la tarde del jueves 21 de agosto.

Un nuevo sistema frontal se avecina a la zona centro-sur del país durante las próximas horas de este día lunes 18 de agosto. Si bien se esperan chubascos para este martes, el evento metereológico más intenso ocurriría recién la tarde de este jueves.

Los chubascos aislados y débiles que se esperan en la capital para la noche de este lunes y la madrugada de este martes se deben a una baja segregada que ahora está dejando precipitaciones en el Norte Chico del país, según explica la meteoróloga Laura Batista. Esto provocará algunas precipitaciones en la alta cordillera y en la zona precordillerana.

Se espera que este primer evento se acumulen entre 1 y 5 milímetros de agua caída, por lo que “es muy débil este evento”, afirma Batista.

Sin embargo, un “evento más intenso” irá avanzado desde la zona sur de Chile hacia la capital y “llegaría a afectar a la Región Metropolitana desde, al menos, la tarde de este jueves”, señala la meteoróloga. A diferencia de lo que se espera para el martes, este sistema frontal “tiene posibilidad de lluvias continuas”.

Santiago tendrá también una semana fría, con temperaturas mínimas entre 6 y 4°C y máximas entre 16 y 14°C. A pesar de esto, Batista señala que no caerá nieve en Santiago, pero “como baja la isoterma cero, podría caer en sectores precordilleranos y cordilleranos”. Según la meteoróloga, los centros de esquí de la capital podrían acumular nieve fresca durante este jueves.