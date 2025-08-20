Chilenos aseguran leer 5,5 libros al año, aún por debajo del promedio regional: “Argentina, México y Uruguay alcanzan promedios de ocho libros anuales”

Los resultados de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector 2024 revelaron, entre otras conclusiones, que solo un 4,9% de la personas en el país se consideran lectores muy frecuentes.

El lunes 18 de agosto se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector 2024 (ENPCCL), iniciativa que identifica las prácticas de participación en el ámbito cultural y los hábitos de lectura de la población urbana nacional y regional del país.

Respecto al comportamiento lector, la encuesta arrojó que un 4,9% de las personas se considera un lector muy frecuente, mientras que un 39,6% es poco lector. Además, el 77,7% de los encuestados afirmaron leer con frecuencia diaria o semanal diarios, libros, revistas, cómics, informes laborales o estudios de cualquier tipo.

Otra de las conclusiones es que las personas leyeron en promedio 5,5 libros por gusto u ocio durante los últimos doce meses. La encuesta especificó que los libros se leen mayoritariamente en papel (81,8%), mientras que diarios, periódicos y revistas se leen más en formato digital (76,2%).

Un promedio “muy bajo” en comparación con Latinoamérica

De acuerdo con el sociólogo Alexis Sossa, en Chile se lee poco por “el precio de los libros y hay ciudades y regiones con muy poquitas librerías, y el acceso a libros es poco”. Además, explica que el nivel socioeconómico de las personas también afecta en cuánto leen las personas desde la infancia y que, por lo tanto, se deben incentivar actividades culturales para formar este hábito: “contar cuentos, leer cuentos en conjunto, llevar autores a entornos escolares y mejorar el acceso a materiales de lectura”.

Sobre el promedio anual de lectura de libros, la académica del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Mayor, Verónica Pantoja, señala que es “muy bajo” en comparación con otros países. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda leer entre 10 y 12 libros anuales, lo que ubica a Chile en una posición intermedia en comparación con el resto de Latinoamérica: “Argentina, México y Uruguay alcanzan promedios de 8 libros anuales, pero también está asociado al hecho de que tienen políticas mucho más estables con el fomento lector”, dice Pantoja.

La académica explica que mantener dicho promedio no solo afecta a los procesos cognitivos, sino que también puede influir en los procesos culturales de las personas: “El reto no es solo sumar más lectores, sino que también es consolidar políticas que sean mucho más permanentes para que la lectura sea más un hábito social y comunitario, y que finalmente eso afecte en la calidad educativa y en la equidad cultural”.

Sossa agrega que algunas políticas públicas concretas son apoyar a bibliotecas y promover eventos literarios, revisar los programas de lectura en los colegios e incentivar que los niños continúen con esas lecturas. “Para leer se necesita una amplia variedad de libros. Para promover la lectura hay que tener acceso a materiales como variedad de libros y abrir su campo a cómics e historietas”.