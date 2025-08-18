Conoce las actividades que se llevarán a cabo en la cuarta edición del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes

Este sábado 23 de agosto se llevará a cabo el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que abrirá las puertas de espacios culturales, talleres y otras actividades para los más pequeños.

Este sábado 23 de agosto se llevará a cabo la cuarta versión del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Si bien las actividades estarán abiertas para todo público, estas tendrán un foco en los más pequeños.

Bajo el lema “La fiesta cultural de Chile continúa” –temática en homenaje a Gabriela Mistral–, esta instancia invita a las familias a sumarse a una jornada gratuita que busca vincular a las nuevas generaciones con el patrimonio chileno.

Esta jornada busca que los niños, niñas y adolescentes puedan aprender, jugar y explorar los patrimonios culturales chilenos a través de jornadas lúdicas y amigables.

Actividades en Santiago

Biblioteca Nacional: el Monumento Nacional abrirá sus puertas desde las 09:30 hasta las 14:00 horas. Entre su programación se encuentra la apertura de salas patrimoniales donde los niños podrán pasear y leer libros. Además, por primera vez se podrá ingresar a El Archivo del Escritor , que se encarga de conservar y compartir el patrimonio documental e iconográfico de escritores chilenos y latinoamericanos y reúne manuscritos, correspondencia y fotografías de autores relevantes.

el Monumento Nacional abrirá sus puertas Entre su programación se encuentra la donde los niños podrán pasear y leer libros. Además, por primera vez se podrá ingresar a , que se encarga de conservar y compartir el patrimonio documental e iconográfico de escritores chilenos y latinoamericanos y reúne manuscritos, correspondencia y fotografías de autores relevantes. Museo de Bomberos de Santiago: esta institución, que busca preservar la historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago, tendrá recorridos mediados, trivia bomberil y un taller de triorama.

esta institución, que busca preservar la historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago, tendrá Congreso Nacional de Santiago: el Senado abrirá sus puertas de 10:00 a 14:00 horas. Allí, los niños podrán visitar el Salón de Honor del Congreso y sus principales dependencias acompañados de personajes que narrarán de forma lúdica su historia patrimonial.

Panoramas en Coquimbo

Acuario-Museo: esta actividad, que abrirá sus puertas desde las 10:00 hasta las 16:00 horas , incluye un recorrido libre por el Acuario, el Museo y la Pileta Interactiva . Este último espacio permitirá que los niños vean especies marinas.

esta actividad, que abrirá sus puertas , incluye un recorrido libre por el . Este último espacio permitirá que los niños vean especies marinas. Exploradores del Patrimonio de Coquimbo: en el Parque O’Higgins de dicha ciudad, los niños podrán disfrutar de actividades recreativas y lúdicas, como juegos tradicionales, arte, cuentos, mitos y leyendas.

Actividades en Valparaíso

Valparaíso en dos Ruedas: esta actividad, que se llevará a cabo en el Valparaíso Moto Club, consiste en la exhibición de motos clásicas reales desde el año 1911 . El patio estará abierto de 10:30 a 16:00 horas.

esta actividad, que se llevará a cabo en el Valparaíso Moto Club, consiste en la . El patio estará abierto Apertura Puertas “La Hacienda de Doña Juana Ross”: de 12:56 a 17:00 horas , los niños podrán conocer la arquitectura e historia de este emblemático lugar.

, los niños podrán conocer la arquitectura e historia de este emblemático lugar. Teatromuseo del Títere y el Payaso, la alegría es nuestro patrimonio: entre las 12:00 y las 16:00 horas se realizarán visitas guiadas por el museo. Además, los niños podrán aprender sobre la historia del circo chileno y los tipos de payasos que han existido.

Panoramas en Concepción

Museo Geológico de la Universidad de Concepción: sus puertas abrirán de 10:00 a 17:30 horas . Allí, los niños disfrutarán de actividades interactivas relacionadas con las ciencias de la tierra y aprenderán sobre rocas fósiles y minerales.

sus puertas abrirán de . Allí, los niños disfrutarán de y aprenderán sobre rocas fósiles y minerales. Aves del Parque: descubriendo y pintando nuestro patrimonio natural: el Parque Metropolitano Cerro Caracol ofrecerá de 10:00 a 12:00 una observación guiada de aves para, posteriormente, pintarlas en acuarelas.

el Parque Metropolitano Cerro Caracol ofrecerá para, posteriormente, pintarlas en acuarelas. Patrimonio del Agua: Cómo Nace el Agua Potable en mi Ciudad: esta actividad consiste en una visita guiada en la Planta de Producción La Mochita. Aquí, los niños conocerán como el agua de la naturaleza se transforma en potable. Los recorridos son de 09:30 a 11:00 y de 12:00 a 13:30.

Conoce todas las actividades en el sitio web oficial.