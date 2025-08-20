El emocionante regreso de Natsumy Millones: de estar intubada por epilepsia a marcar un gol en el triunfo de Coquimbo Unido

Natsumy Millones sufrió un cuadro de epilepsia refractaria a principios de año y después de un largo proceso de recuperación, volvió a jugar por Coquimbo Unido donde marcó un tanto en la goleada de su equipo sobre Deportes Recoleta. "Cuando hice el gol fue algo muy emocionante para mí, para mi familia y para el equipo", señaló la joven jugadora del cuadro Pirata.

El pasado 17 de febrero, la carrera de la joven promesa de 18 años de Coquimbo Unido, Natsumy Millones, dio un giro inesperado. La seleccionada Sub 17 se desvaneció y convulsionó en un entrenamiento en el Complejo Deportivo Las Rosas, por lo que tuvo que ser hospitalizada e intubada durante varias semanas en Valparaíso.

“Natsumy Millones se presentó con un cuadro de epilepsia refractaria. En el estudio esta epilepsia era secundaria a una lesión en el cerebro, muy sugerente de una displasia cortical”, explicó Carlos Bennett, médico jefe de Neurocirugía del Hospital Carlos Van Buren.

“La resonancia post operatoria muestra exceresis completa, curativa y la biopsia confirmó una displasia, que es un diagnóstico beningno. El pronóstico de Natsumy a futuro es muy bueno”, agregó el profesional de la salud.

Así, con el apoyo continuo de Coquimbo Unido, Natsumy Millones comenzó su proceso de recuperación para volver a las canchas. “Retomando poco a poco la actividad física, sinceramente no pensé que estaría ahí, no me imaginé que volvería a realizar actividad física o a tocar un balón, ahora me queda enfocarme, ir paso a paso, tiempo al tiempo, Dios tiene un gran propósito para mi, algo muy importante en mi vida y quedó demostrado porque pude salir adelante”, sostuvo en sus redes sociales.

La vuelta a las canchas de Natsumy Millones

Este domingo, Natsumy Millones reapareció en el primer equipo de Coquimbo Unido en la victoria 5-0 del conjunto de la cuarta región sobre Deportes Recoleta.

La futbolista ingresó en el segundo tiempo y fue protagonista en el último gol de su equipo: fue derribada en el área rival al minuto 79 y definió con un tiro cruzado desde los 12 pasos para sellar la goleada el conjunto aurinegro.

En conversación con The Clinic, la jugadora del cuadro Pirata comentó que tuvo una avalancha de pensamientos en su cabeza al momento de ingresar al partido. “Estaba muy nerviosa, tenía muchas ansias. No sabía si iba a jugar o no pero se me dio la oportunidad. Estoy muy contenta por mi y por el equipo. Y agradecida obviamente“.

A su vez, Millones no ocultó su felicidad al marcar nuevamente en un partido oficial después de tanto tiempo alejada de las canchas. “Cuando hice el gol fue algo muy emocionante para mí, para mi familia y para el equipo. Estaba con muchas sensaciones. Sentí alegría y lloré porque no marcaba hace mucho tiempo. Estoy contenta y feliz“, aseguró la joven promesa de Coquimbo Unido.

















