El hockey césped brilla en Asunción y suma dos medallas de bronce para el Team Chile: “Lo veníamos buscando hace rato, trabajamos todo el año por esto”

Los Diablos y Diablas Junior cumplieron el objetivo y cerraron su participación en los Juegos Panamericanos juveniles con un tercer lugar.

Siguen las alegrías para el Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. A pesar del mal tiempo en Paraguay, las selecciones de hockey césped tuvieron un gran cometido en sus respectivos partidos por el tercer lugar y lograron quedarse con la medalla de bronce.

Por una parte, los Diablos Junior derrotaron con autoridad a Estados Unidos por 4-2 con anotaciones de Felipe Duisberg, Tomás Hasson, Javier Vargas y Vicente Wilhelmy. “Muy feliz por el equipo y por la gente que nos estaba viendo. Lo veníamos buscando hace rato, trabajamos todo el año por esto. Es un torneo que había que trabajar desde el principio, ir aprendiendo de cada partido para llegar mejor a la última fase”, señaló Sebastián Loehnert, capitán del conjunto nacional.

El próximo desafío de la selección chilena juvenil será el Mundial Sub 21 que se disputará en India en diciembre de este año.

Las Diablas Junior suman una nueva presea para el Team Chile

A su vez, las Diablas Junior se quedaron con la presea de bronce después de vencer a la selección de Uruguay. Tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, la selección chilena se impuso 3-2 por shootouts luego de que el árbitro anulara el último lanzamiento de las uruguayas.

La arquera Montserrat Araya comentó que fue un torneo intenso de inicio a fin. “Nos tocó lluvia, tormenta eléctrica, un partido se pospuso, otro se canceló. Hubo mucha incertidumbre y no sabíamos que iba a pasar pero estuvimos siempre enfocadas y pudimos sacarlo adelante“.

“Nos llegaron harto pero supimos mantener una buena defensa, en eso fuimos bastante consistentes y pudimos mantener el arco en cero. Lástima que no se consiguió un gol porque pudimos habernos ido mucho más tranquilas. Los penales estaban para cualquiera, pero mantuvimos el foco y lo sacamos adelante”.

La arquera de las Diablas Junior fue la gran figura al contener dos penales. “Los penales los entreno mucho, me carga perder por penales. No quería perder y sabía que tenía que poner todo de mi parte para llevarnos una medalla. Y así fue”.

Hasta la mañana de este miércoles, la delegación chilena en Asunción suma 38 medallas: 14 de oro, 9 de plata y 15 de bronce.