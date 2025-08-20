Juan Sutil asegura que mandato de Pinochet no fue una dictadura “porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó”

El empresario agrícola y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), aterrizó hace dos semanas en el comando de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, como encargado estratégico de la campaña.

El encargado estratégico de la campaña de Evelyn Matthei, Juan Sutil, aseguró que la dictadura liderada por Augusto Pinochet no fue una dictadura propiamente tal porque no se perpetuó en el poder y no fue sacada por una revolución.

En conversación con CNN Chile, Sutil fue consultado por el por qué los votantes deberían elegir a Matthei y no a José Antonio Kast. En ese contexto, el empresario aseguró que “por varias razones, primero, la propuesta de Evelyn Matthei es una propuesta mucho más integradora. Te voy a poner un ejemplo. Los mejores momentos de la historia de Chile, desde el punto de vista político fue el término del gobierno militar dictatorial. Para mí no es una dictadura porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó. Eso fue una salida negociada democrática. Posteriormente viene todo un periodo en que viene el florecer de Chile”.

“Estoy diciendo cómo se negocio, cómo se permitió volver a la democracia y eso fue ejemplar porque normalmente todas las dictaduras salen a través de una revolución o a través de un problema como lo tiene Venezuela hoy día. Cuando miras la realidad, es que pasamos tres décadas de crecimiento, de oportunidades, pasamos a generar una clase media importante”, añadió el expresidente de la CPC.

Posteriormente, Sutil destacó que “esos acuerdos, Evelyn Matthei fue pieza clave. Parte del crecimiento fue clave. Por lo tanto, Evelyn tiene la capacidad de convocar, de gestionar porque fue una buena diputada, una buena senadora, una buena alcaldesa y una excelente ministra. Tiene atributos muy importantes”.

Posterior a su entrevista, el empresario utilizó su cuenta de X en donde recalcó: “Democracia siempre. Soy un hombre de firmes convicciones democráticas y creo que lo ocurrido en nuestro país fue triste y no debe volver a suceder nunca más. La democracia y los derechos humanos se deben respetar y defender siempre y en todo lugar”.

El rol de Juan Sutil en la campaña de Matthei

El empresario agrícola y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), aterrizó a comienzos de agosto al comando de la candidata de Chile Vamos como encargado estratégico de la campaña. Todo esto, para reforzar la estrategia que lleva adelante el generalísimo de la exministra, Diego Paulsen (Renovación Nacional).

Con respecto a su rol, Sutil afirmó la semana pasada que “el objetivo es poder focalizar cómo vamos a mostrar un proyecto país que es necesario para Chile, cómo vamos a conectar de mejor manera, cómo nos podemos estructurar mejor y eso con una mirada estratégica durante los próximos 105 días aproximadamente en campaña, y 105 días en política, por lo que yo he ido aprendiendo, pareciera que son una eternidad.

“Nosotros aspiramos a que gobierne nuestra candidatura, pero es importante que estemos alineados desde el punto de vista de entender que para poder hacer los cambios y las reformas necesitamos básicamente un buen Parlamento (…) Eso es fundamental para hacer los cambios, para poder volver a poner a Chile en marcha”, añadió.