Juan Sutil por nuevo rol en campaña de Matthei: “La cancha está bien abierta y lo que hay que hacer es mostrar nuestras capacidades”

El empresario agrícola y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, habló esta mañana sobre su aterrizaje en el comando de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, para reforzar la estrategia de campaña que lleva adelante el generalísimo Diego Paulsen (RN).

Según ha trascendido, hasta ahora, Sutil había intentado ser un puente entre la exalcaldesa de Providencia y la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, con miras a una lista de unidad del sector.

En conversación con Tele13 Radio, el otrora timonel de la CPC sostuvo que “siempre he colaborado, y ahora me han invitado a colaborar a Diego Paulsen, a la candidata, a los equipos, junto con el senador Juan Antonio Coloma, en materias que les parecía importante reforzar, que es la estrategia y la relación política. Ambas, a mí juicio, son fundamentales para desarrollar una campaña y para poder mostrar bien un proyecto país, de qué es lo que quiere hacer nuestro sector y qué es lo que quiere ofrecer a Chile”.

Respecto a su decisión de asumir un rol relevante en la campaña de Matthei, Sutil indicó que “el objetivo es poder focalizar cómo vamos a mostrar un proyecto país que es necesario para Chile, cómo vamos a conectar de mejor manera, cómo nos podemos estructurar mejor y eso con una mirada estratégica durante los próximos 105 días aproximadamente en campaña, y 105 días en política, por lo que yo he ido aprendiendo, pareciera que son una eternidad”.

“Entonces, la cancha está bien abierta y lo que hay que hacer es mostrar nuestras capacidades, que por supuesto la candidata las tiene todas. Es una mujer muy preparada, que ha estado en prácticamente todas las responsabilidades de administración del Estado, y que tiene probablemente los mejores equipos para poder llevar adelante la tarea titánica de volver a levantar Chile, de ordenar Chile, de enfrentar los problemas de delincuencia, de migración, de narcotráfico (…)”, acotó.

Tras ello, deslizó: “Nosotros aspiramos a que gobierne nuestra candidatura, pero es importante que estemos alineados desde el punto de vista de entender que para poder hacer los cambios y las reformas necesitamos básicamente un buen Parlamento (…). Eso es fundamental para hacer los cambios, para poder volver a poner a Chile en marcha”.

La crítica de Juan Sutil a la candidata Jara

Por otro lado, si bien Diego Paulsen había dicho que el adversario político era “un mal gobierno”, pero que el “adversario electoral es José Antonio Kast”. Sin embargo, Sutil enfatizó que, para él, el adversario era “la continuidad del gobierno de Boric“.

“Creo que hoy tenemos un adversario que es un proyecto de país que podría poner el desarrollo de Chile en riesgo y en peligro, que es un proyecto liderado por la continuidad de un gobierno, en este caso por la candidata de la continuidad de un gobierno que no lo ha hecho bien”, expresó

“Eso, sin dudas, es nuestro adversario, porque ese proyecto, hemos visto, que en cualquier parte del mundo fracasa”, continuó.

E insistió en que “nosotros tenemos al frente la continuidad del Gobierno del Presidente Boric; no me parece un buen gobierno, no me parece que es el modelo que Chile tiene que seguir tomando hacia adelante, no estoy de acuerdo en su política internacional, no estoy de acuerdo en su política interna, no estoy de acuerdo en todo el deteriores y la pudrición que hemos visto (…)”.