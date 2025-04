“El golpe de Estado no es justificable”: Gobierno se enfrenta a Matthei tras defender inicio de la dictadura y afirmar que muertes eran “inevitables”

La candidata de Chile Vamos generó una ola de reacciones desde el Ejecutivo y el oficialismo luego de que esta mañana, entrevistada por Checho Hirane, señalara que "no había otra" para el golpe de Estado y que "probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiesen muertos". Asimismo, exculpó a su padre, excomandante en jefe de la FACH, de lo ocurrido en ese periodo.

“Yo no me he alejado totalmente“. Eso dijo esta mañana la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, al ser consultada por las críticas que recibía su nombre por haber tomado distancia de la dictadura militar.

La exalcaldesa de Providencia tuvo una entrevista con el humorista y empresario Checho Hirane en Radio Agricultura. Allí fue donde señaló que su posición sobre el golpe de Estado era que “no había otra. Que nos íbamos derechito a Cuba”.

Asimismo, mencionó que lo que quería señalar “es que probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiesen muertos, pero ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control de territorio (…). Siento que hubo gente que le hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo”.

A su vez, aludió a su padre, Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar. “Cuando él asumió (como comandante en Jefe de la Fuerza Áerea), viajó a todas las unidades de las FF.AA. Y les dijo ‘si alguien acá comete un acto de violación a los DD.HH., no crean que los voy a defender'”.

Los comentarios de Mattehi generaron una respuesta inmediata desde el Gobierno. El Presidente Gabriel Boric de los primeros en emitir un mensaje en redes sociales, donde no mencionó a la candidata, pero sí abordó sus palabras.

“El golpe de Estado en Chile no es justificable. La Dictadura fue criminal e ilegítima desde 11 de Septiembre de 1973 hasta el 11/03/1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85, o el año que sea”, escribió Boric.

Lo propio hizo la ministra vocera (s) del Gobierno, Aisén Etcheverry. En la misma red social la también ministra de Ciencia dijo que “los tiempos en que se justificaban los asesinatos y las desapariciones habían quedado atrás. Ninguna candidatura debería hacer retroceder a Chile. No validemos el horror. Construyamos futuro”.

La reacción de los candidatos a la Presidencia

La presidenta y candidata del PS, Paulina Vodanovic, a través de su cuenta de X, indicó que “entre 1973 y 1974, la dictadura de Pinochet asesinó a más de 2.000 personas. Entre ellas, 15 mujeres embarazadas como Carolina Wiff. ¿Qué clase de demócrata relativiza una masacre así? No hay matices ante el horror: o se lo condena, o se es cómplice”.

El abanderado frenteamplista, Gonzalo Winter, por su parte acusó que “una vez más, la derecha muestra su dificultad para partir por casa cuando se trata de condenar violaciones a los derechos humanos. Son rápidos para juzgar lo que ocurre en Venezuela o en Cuba, pero cuando hablamos de la dictadura en Chile, empiezan los matices, las justificaciones, los ‘era inevitable'”.

Para el parlamentario los dichos de Matthei, cruzan “una línea peligrosa. No se trata de un análisis histórico: se trata de justificar asesinatos en función de la conveniencia política. Eso es exactamente lo contrario de lo que debería defender una democracia”.