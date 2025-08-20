La estrecha relación entre Los Bunkers y Luis Poirot, que dio origen a la banda sonora del documental del fotógrafo de Dalí y Víctor Jara

"Poirot, Último Testigo" recorre la vida del fotógrafo Luis Poirot y su legado visual, con una banda sonora inédita compuesta por Los Búnker, quienes por primera vez se aventuran en la música para cine. La elección no es al azar, ya que en los últimos años la banda ha construido una conexión cercana con Poirot, forjada a punta de cenas y visitas a sus exposiciones.

“Poirot, Último Testigo” es el nombre del documental que recorre la vida del fotógrafo Luis Poirot, y que esta semana se exhibe en el marco del Sanfic. La pieza, dirigida por Francesc Relea, muestra al fotógrafo no solo como un observador privilegiado, sino como un testigo sensible y resiliente, realzado a través de la música: una banda sonora creada por Los Bunkers, la primera de su carrera.

La película guía al espectador a través de su archivo personal y de momentos cruciales de su vida, con imágenes inéditas y reencuentros con protagonistas de su obra como Isabel Allende, Joan Manuel Serrat y los propios Bunkers. El documental explora cómo el retrato puede capturar la esencia de una persona y convertirse en un testimonio histórico, reflexionando sobre la fragilidad de la memoria y el poder de las imágenes para resignificar el pasado.

Mauricio Durán cuenta a The Clinic que la colaboración surgió mientras estaban en plena producción, buscando fondos para poder terminar la película. “En ese proceso les preguntamos si ya tenían definida la música y nos dijeron que no, que aún tenían que resolverlo”, recuerda. Fue entonces que Los Bunkers se ofrecieron a aportar música: “Era justo lo que ellos necesitaban en ese momento”.

Durán explica que esta es la primera vez que realizan una banda sonora para un documental o película. Anteriormente habían compuesto una canción instrumental para Machuca, titulada “Carrerón”, incluida en la banda sonora de la película. Para el docuemtnal trabajaron durante el verano, antes de iniciar su gira acústica, que próximamente los llevará a México.

“Fue bastante liberador, en el sentido de que artísticamente se trata de un documental en el que uno intenta musicalizar imágenes de otra persona y poner la propia sensibilidad al servicio de esas imágenes”, dice Durán sobre el proceso creativo.

El lente de Luis Poirot ha retratado a figuras como Salvador Allende, Pablo Neruda, Julio Cortázar, Salvador Dalí, Richard Nixon, Joan Manuel Serrat, Isabel Allende y Víctor Jara, construyendo una memoria visual que ha trascendido generaciones y fronteras.

La primera vez que la banda conoció al fotógrafo fue gracias a Humberto Sichel, aunque Mauricio Durán ya seguía su trabajo desde hace tiempo. En 1997, en la Universidad de Concepción, Durán asistió a una exposición de Poirot y le quedó dando vueltas una curiosidad por una foto que vio en aquella instancia: un marco sin foto que decía “Esta foto se la tomé a Orson Welles, lástima que ese día no andaba con mi cámara”.

“Siempre me quedó grabada en la cabeza. Cuando lo conocí le pregunté al respecto y me contó que había sido en Venecia, que estaba con mucho trabajo. En un momento, su esposa le dijo que saliera a tomar aire porque estaba muy estresado. Obviamente dejó la cámara en la casa, y fue ahí cuando lo vio”, relata Durán.

En la primera reunión entre Los Búnker y Luis Poirot hubo química inmediata, durante una cena. Posteriormente, la banda asistió a una exposición del propio Poirot en el Bellas Artes. “Ha estado presente en varios momentos de nuestra vida profesional, casi sin quererlo, así que ahora sentimos mucho cariño por él, además del respeto, obviamente, que tenemos por su obra”.

Finalmente, Mauricio Durán reconoce que este trabajo abrió el apetito de la banda para, quizás, en el futuro volver a trabajar en una banda sonora.

“Sí, por supuesto. Nos encantaría hacer más música para proyectos audiovisuales, sobre todo porque es un área que nosotros en particular hemos explorado muy poco. Entonces sentimos que, con lo de Lucho, estamos cumpliendo un deseo artístico que teníamos desde hace tiempo”, cierra Durán.