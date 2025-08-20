La jugada de Kaminski para relanzar su carrera en medio de la polémica: presenta “De los errores se aprende”, su nuevo podcast de superación

Francisco Kaminski busca un nuevo comienzo con el estreno de “De los errores se aprende”, un podcast donde invita a distintos personajes a compartir experiencias difíciles y las lecciones que marcaron su vida.

Francisco Kaminski busca dejar atrás las turbulentas semanas. El comunicador ha estado en el centro de la polémica tras el asesinato del Rey de Meiggs, donde su nombre salió a la palestra por préstamos comprometidos. Esto provocó un efecto dominó que incluso lo dejó sin su programa en Radio Corazón y lo llevó a hacer pública la ruptura con la modelo Camila Andrade.

Luego de una extensa entrevista en Only Fama, donde abordó las distintas aristas de las consecuencias de su relación con el prestamista y empresario, Kaminski lanzó un nuevo proyecto audiovisual con el que espera relanzar su carrera tras su salida de la radio.

A través de sus redes sociales, presentó “De los errores se aprende”, un podcast con invitados que comparten momentos difíciles de su vida, experiencias que los marcaron y de las que lograron salir adelante.

En el video de lanzamiento, mirando directamente a la cámara, el comunicador expresa:

“Todos hemos caído, todos hemos cometido errores y a veces sentimos que no hay salida, pero cada error guarda una lección, cada tropiezo es un maestro disfrazado y cada caída es la oportunidad de levantarse más fuerte”.

Según Kaminski, “De los errores se aprende” es “un podcast para quienes han tocado fondo pero se atrevieron a mirar hacia adelante”, prometiendo entregar “historias reales, aprendizajes profundos y caminos de superación”, dice en el video.

Eso sí, los problemas para Kaminski aún están lejos de terminar. Esto porque ayer se supo que Contraloría inició una investigación en su contra por posibles irregularidades en un festival realizado en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso.

Se trata del Festival Guatón Loyola, evento que en sus ediciones de 2017 y 2018 contó con la colaboración de Kaminski a través de su productora “Sin Frenos”, encargada de gestionar el vínculo con los artistas invitados.