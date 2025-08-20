Los coletazos de la salida del ministro Valenzuela: Mulet califica de “torpeza casi infantil” decisión de Boric y autoridades FRVS penden de un hilo

La decisión del mandatario provocó desazón en la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), desde donde afirmaron que los efectos de las definiciones parlamentarias involucraban a los partidos y no al Gobierno. La continuidad de la colectividad en el Ejecutivo está en juego. Ya se temen nuevas salidas, como del subsecretario de Ciencia o del director del SAG, ambos regionalistas verdes.

Compartir

A las 18:08 la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República informó oficialmente lo que ya estaba en el aire desde las cuatro de la tarde: la salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS).

El escueto comunicado, de dos párrafos, agradecía la gestión del secretario de Estado que estuvo a cargo de la cartera desde el 11 de marzo de 2022, día en que inició el mandato de Boric. Asimismo, se comunicó que la subrogancia del ministro la asumía el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza.

La decisión del Presidente estuvo fundamentada en la posición que tuvo la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) en la negociación parlamentaria, partido que, junto a Acción Humanista (AH), decidió restarse de la lista única del oficialismo y conformar su propio pacto electoral sumando a movimientos sociales, como Transformar Chile y el movimiento Archipiélago.

No obstante, la molestia se acrecentó luego del lunes, día de la inscripción de los nombres de los candidatos presidenciales.

Allí aparecían, entre otros, Christian Vittori, exalcalde de Maipú investigado por lavado de activos durante su administración, y el diputado Miguel Ángel Calisto, integrante de la bancada de Demócratas, quien fue inscrito como candidato a senador en cupo de la FRVS, a pesar de haber negociado su nombre con la lista parlamentaria de Chile Vamos y Demócratas, que apoyaba la candidatura presidencial de Evelyn Matthei (UDI), a diferencia del pacto de regionalistas y humanistas, que apoya la candidatura de Jeannette Jara (PC).

A eso se sumaba que Calisto está siendo investigado por fraude al fisco, en donde el Ministerio Público ha pedido su desafuero, el que está apelando ante la Corte Suprema.

La decisión no cayó bien en la FRVS. Y así lo hizo notar el diputado Jaime Mulet (FRVS), excandidato presidencial en la primaria oficialista y rostro de la negociación parlamentaria del sector. “Sería una torpeza sacar a un ministro que ha hecho una tarea brillante con la agricultura chilena (…) por una situación que no tiene que ver con el Gobierno”, cuestionó.

“Los regionalistas verdes hemos sido tremendamente leales con el gobierno (…). Esto no es una cuestión del Gobierno. El hecho de haber ido en dos listas tiene que ver con una decisión partidaria que no le corresponde al gobierno meterse”, siguió Mulet, quien sostuvo que la determinación de Boric podía afectar a la candidatura de Jara.

“Sería una torpeza casi infantil”, dijo el diputado en condicional, dado que por entonces el Gobierno no oficializaba la noticia dada a conocer por The Clinic.

Los otros militantes de la FRVS en riesgo de caer

En todo caso, desde La Moneda afirmaron que la determinación del Presidente de sancionar el comportamiento de la FRVS recayera únicamente en Valenzuela.

Por lo mismo, los ojos se pusieron sobre el subsecretario de Ciencias, Cristián Cuevas (FRVS), quien hace unos meses asumió el cargo que dejó Carolina Gainza (Frente Amplio). Fuentes del ministerio señalaron que Cuevas, a la hora del anuncio de Presidencia, se encontraba con actividades en el norte del país y que no se había notificado a la cartera de una posible salida del militante regionalista verde.

No obstante, no es el único del que se teme un daño colateral por la salida de Valenzuela. También se prevé que se afecte al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), cuya dirección está a cargo de José Guajardo, también militante de la Federación Regionalista Verde Social. La institución depende del Ministerio de Agricultura.