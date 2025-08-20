Secuelas de la ruptura en la negociación oficialista: ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, deja el gabinete por descuelgue de su partido

El Mandatario tomó la decisión de remover al secretario de Estado por la decisión de su partido, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), de llevar una lista paralela a la del oficialismo con postulantes al Congreso.

Por Max Chávez y Martín Browne

La decisión de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) de llevar una lista separada del resto del oficialismo para disputar la elección del Congreso generó indignación en La Moneda. Sobre todo en el Presidente Gabriel Boric, quien había pedido a su sector mantener la unidad durante las negociaciones. Por lo mismo, el mandatario tomó una decisión, a un día y medio de la inscripción de los pactos: remover a su único ministro de la FRVS del gabinete: Esteban Valenzuela, de Agricultura.

La decisión fue hablada con el comité político tras la postura de la FRVS y se aceleró tras la inscripción de las candidaturas el lunes por la noche. Algo que generó mucha molestia e incomodidad en La Moneda fueron algunos nombres de la lista “Regionalistas, Verdes y Humanistas“, la lista de la FRVS y de Acción Humanista.

Entre ellos estaba el del exalcalde de Maipú Christian Vittori, investigado en su momento por presunto lavado de activos, y el del diputado Miguel Ángel Calisto, quien está con un proceso judicial en su contra —con desafuero solicitado por el Ministerio Público—, y que, además, apoyó la candidatura de Evelyn Matthei (UDI) en el pasado.

La decisión será informada por La Moneda en las próximas horas. El ministro ya empezó a comunicar en sus equipos de la decisión, y a despedirse de los mismos.

“Señalamos desde un principio, y cualquier analista sabe de esto, lo difícil que era llegar a un acuerdo entre nueve partidos que necesitan competir, que requieren competir y hay lugares donde solo pueden hacerlo tres de nueve partidos, otros cuatro o cinco, es muy difícil armar esto”, dijo hace días el exprecandidato Jaime Mulet, líder del partido, para fundamentar la decisión de su directiva.

Y lo propio hizo desde el Congreso, defendiendo a Valenzuela. “Sería una gran torpeza de parte del Gobierno sacar a un ministro que ha hecho una tarea brillante, como es el ministro Valenzuela (…) por una situación que no tiene que ver con el Gobierno, sino con el sistema de partidos del próximo gobierno. Sería de una torpeza enorme”, mencionó Mulet cerca de las cinco de la tarde.

Asimismo, el diputado aseguró que la situación “podría dañar la candidatura de Jeannette Jara”. Y concluyó: “Sería una torpeza, casi infantil”.

Jaime Mulet. Foto: Agencia UNO.

No fue el único quien lamentó la situación desde el Congreso. El senador Esteban Velásquez (FRVS) mencionó, por su lado, que la decisión la encontraba “torpe, inmadura. Si es del Gobierno, de un sector del Gobierno quien la toma, que ha faltado de manejo político y el liderazgo político de un jefe de Estado para que estos cambios de gabinete sean en los momentos que correspondan y no como represalia en razón de lo que hemos dicho y hemos actuado. Una cosa es ser leal con los gobiernos y otra es estar de rodillas y ser entreguistas“.

Lo más probable, comentan en La Moneda, es que el resto de las autoridades del partido en cargos de confianza también sean removidas. Tal podría ser el caso del subsecretario de Ciencia, Cristián Cuevas, o del director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), José Guajardo.

Críticas a la gestión de Valenzuela

En todo caso, en el Parlamento no hubo únicamente lamentos. Algunos celebraron la decisión del Ejecutivo.

El diputado Jorge Rathgeb (RN), por ejemplo, integrante de la comisión de Agricultura de la Cámara, dijo que lo que lamentaba era “que el gobierno haya tomado una decisión de sacar al ministro por temas netamente políticos y no por temas de carácter técnico, como debió haberlo hecho en algún momento”.

Lo propio hizo la senadora Alejandra Sepúlveda, quien hoy es independiente pero exmilitante de la FRVS. “He tenido diferencias permanentes a lo largo de los años, donde Esteban Valenzuela había sido ministro de Agricultura en el manejo, en la expertisse, que lamentablemente él no tenía. Entiendo que este es un derecho del Presidente de la República”, mencionó Sepúlveda.

En senador oficialista José Luis Castro (PS), en tanto, valoró la definición que tomó el Presidente Boric en el marco de las listas parlamentarias. “La decisión del Presidente es coherente con el planteamiento de decir ‘aquí los sectores políticos que acompañan lo hacen en las duras y en las maduras’. Y eso significa que cuando hay un problema, como en este caso no alcanzar la lista única, se generan fricciones, fisuras, que tienen consecuencias”.