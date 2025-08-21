Presidente Boric instruye a ministro Elizalde a viajar a Argentina para acompañar a hinchas heridos y “revisar situación de los detenidos”

El Presidente Gabriel Boric informó, a través de redes sociales, que decidió enviar al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a acompañar a los hinchas de Universidad de Chile que resultaron heridos tras los graves incidentes ocurridos durante el partido con Independiente de Avellaneda.

El Presidente Gabriel Boric informó esta mañana, a través de sus redes sociales, que instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y al embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, a viajar a Argentina, tras los graves incidentes ocurridos ayer entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.

Cabe mencionar que los hechos ocurrieron al comienzo del segundo tiempo del partido que se llevó a cabo en el Estadio Libertadores de América en Buenos Aires, por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana. Debido a los desórdenes, el encuentro debió ser suspendido por la Conmebol.

“Dada la gravedad de lo ocurrido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a viajar a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos”, escribió el Mandatario en su cuenta de X.

Y agregó que “la violencia no tiene justificación, de ninguna parte, y protegeremos los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que la justicia pueda establecer”.

19 hinchas heridos y alrededor de 90 detenidos en Argentina

Más temprano, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregó detalles sobre el estado de los heridos y también de los detenidos en Argentina. En conversación con Radio Duna, el secretario de Estado informó que “tenemos 19 chilenos internados con distintos tipos de lesiones. Un par de ellos, con lesiones graves y se encuentran en tres recintos hospitalarios distintos”.

Respecto del mismo hecho, Cordero indicó que el Presidente Gabriel Boric instruyó a la Cancillería para garantizar la asistencia a los heridos. “El Presidente de la República ha instruido a la Cancillería para efecto de que dichas personas tengan la atención consular que corresponda en cuanto a su atención y retorno”, señaló.

Sobre los detenidos, dijo que “la información preliminar además es que tenemos alrededor de 90 personas que se encuentran detenidas producto de estos hechos.

Por otro lado, explicó que “en general, cuando se realizan partidos de estas características, por lo menos en el caso de Chile, y usted tiene hinchada visitante existen ciertos resguardos que debe tener el club que recepciona el partido para resguardar precisamente la integridad de las personas que vienen de la hinchada rival. Pero ese es un asunto que será objeto de investigación”.

“Creo que faltan varios antecedentes de lo que en principio pareciera defectos del resguardo de seguridad y organización dentro del recinto”, remató Cordero.