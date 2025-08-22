“La patria se lleva en el corazón”: Giaconda Belli, escritora nicaragüense,  recibe la nacionalidad Chilena por gracia tras ser exiliada por el régimen de Ortega

La Cámara de Diputados y Diputadas le otorgó la nacionalidad chilena por gracia a la escritora nicaragüense Gioconda Belli. Esto, luego de que el Gobierno de Nicaragua le quitara su nacionalidad. "Muy honrada me sentí esta mañana cuando leí que finiquitó el proceso para darme la ciudadanía chilena. Agradezco a Chile por acogerme, a mis amigos, al Congreso y Senado, a Antonia Urrejola y al Presidente Boric especialmente", comunicó la escritora a través de redes sociales.

La escritora y novelista Gioconda Belli, nacida en Nicaragua, se convirtió en ciudadana chilena. Este jueves 21 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados otorgó la nacionalidad por gracia a la escritora. Esto, luego de que el régimen de Daniel Ortega le quitara la nacionalidad nicaragüense.

“Muy honrada me sentí esta mañana cuando leí que finiquitó el proceso para darme la ciudadanía chilena. Agradezco a Chile por acogerme, a mis amigos, al Congreso y Senado, a Antonia Urrejola y al Presidente Boric especialmente”, comunicó la escritora a través de sus redes sociales.

“No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y no se priva por decreto”: El ofrecimiento de Boric a la escritora

El pasado 18 de febrero el presidente Gabriel Boric criticó al mandatario nicaragüense por quitarle la nacionalidad a más 300 de sus ciudadanos opositores al gobierno. “No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto”, posteó el presidente Boric en su cuenta de X.

Luego, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile les ofreció protección internacional, permitiéndoles residir en el país y obtener la nacionalidad chilena.

La escritora aceptó la oferta y agradeció al mandatario. “Tengo muchísimos amigos y gente que quiero en Chile y por eso voy a tomar la nacionalidad chilena. Si hay otro país que siento con todo mi corazón como cercano es Chile“, aseguró la artista a Radio Cooperativa.

“Agradezco al Presidente Gabriel Boric, a la canciller Antonia Urrejola, a todos quienes han extendido su mano para ofrecernos a los nicaragüenses la nacionalidad chilena”, agregó.

“Hace un tiempo, escribí un poema donde digo que la solidaridad es la ternura de los pueblos y hoy puedo decir que la solidaridad chilena nos ha abrazado a los nicaragüenses“, finalizó la escritora.