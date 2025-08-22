Vendía marihuana a viva voz y sin querer le ofreció a un carabinero: detienen a hombre por venta de drogas en pleno centro de Concepción

En plena vía pública ofrecía "pititos cabros, tengo pititos". El ahora imputado tenía 62 detenciones previas por diversas causas, y estaba con arresto domiciliario total, por lo que hoy será formalizado por venta de drogas y no respetar su medida cautelar.

“Pititos cabros, tengo pititos”. Esa fue la oferta que condenó a un hombre ayer en Concepción, quien fue detenido por carabineros por vender marihuana en plena vía pública.

De acuerdo con lo que informó Carabineros de la ciudad, el sujeto le ofreció, sin saberlo, drogas a uniformados que estaban de civil transitando en la ciudad mientras realizaban patrullajes preventivos. El hecho ocurrió en las calles Cochrane con Av. Arturo Prat en la comuna de Concepción.

Así lo explicó el Mayor Jordan Escobar, de la 1a. Comisaría de Concepción, que señaló que “personal de Civil de esta unidad, mientras efectúan patrullajes preventivos en la población, sorprenden a un individuo adulto que le manifiesta ‘pititos cabros, tengo pititos’“.

El individuo, de 19 años, fue detenido in situ. Las fuerzas policiales lograron incautar 22 bolsas de nylon que tenían en su interior marihuana. En total eran 18 gramos que tenía la persona en su posesión.

Carabineros logró incautar 18 gramos de marihuana al hombre que fue detenido por vender drogas en pleno centro de Concepción. Foto: Carabineros.

El imputado además cuenta con un amplio antecedente judicial. A la fecha registra 62 detenciones previas, y estaba en el minuto de la detención con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Es decir, la persona vulneró dos leyes, por venta de drogas y no respetar su cautelar. Según pudo constatar The Clinic, entre sus antecedentes registra detenciones por robo, robo en lugar habitado, posesión de drogas, tenencia de arma blanca, entre otras.

Por lo mismo, ahora será procesado por no respetar el arresto domiciliario, y por venta de marihuana. Esta mañana será formalizado en el Juzgado de Garantía Concepción