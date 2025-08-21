Tras 129 años en Santiago Centro, La Piojera prepara nueva apertura en el MUT en Las Condes: “La otra semana ya cerramos”

Mauricio Gajardo, administrador de La Piojera, anunció a comienzos de este año que estaba evaluando trasladarse desde su emblemático local ubicado en Santiago hacia la comuna de Las Condes. Y según pudo confirmar The Clinic, el tradicional local está cerca de concretar una segunda apertura en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

Gajardo cuenta a The Clinic que durante estos días se ha centrado en cerrar su participación en la celebración de Fiestas Patrias que organiza el MUT, donde, asegura, concurrirán como marca del 12 al 21 de septiembre. Además, La Piojera estará presente en el Parque Bicentenario, entre el 6 y 7 de septiembre.

Ahora bien, pareciera ser que las tratativas que mantiene hace más de un año para abrir un segundo local en el MUT están cerca de llegar a puerto, y entre las principales razones para moverse del centro histórico de la capital figura la falta de público debido a la inseguridad de la zona.

“Yo creo que la otra semana ya cerramos”, afirma el administrador de La Piojera, quien señala que solo estarían faltando papeleos relativos a la carta del restaurante.

“Estamos negociando, y nos vamos netamente por el público, a pesar de que el alcalde ha hecho de todo por la seguridad del sector, la gente todavía tiene la mala percepción del sector. Por eso la gente no viene, entonces todo el público y los operadores turísticos van más para arriba, ahora todos los brasileños van para el MUT”, añade.

Tras ello, Gajardo dice que la nueva sucursal de La Piojera estará lista probablemente el otro año, considerando todos los trámites que implica una nueva inauguración.

Así, el icónico local no se trasladaría a un lugar ajeno, considerando que ya llevaron a cabo una suerte de fonda colaborativa para celebrar las Fiestas Patrias el año pasado en el mercado, en la que ofrecieron terremotos, juegos típicos nacionales y música chilena.