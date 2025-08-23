Acusaciones de “octubrismo”, emplazamientos a Kaiser y una controvertida elección interna: la tensión que se instaló en el Partido Nacional Libertario 

Un grupo de 70 militantes, entre ellos el diputado Gonzalo de la Carrera, acusó "desprolijidad política" por parte del vicepresidente Hans Marowski, luego de haber ratificado candidaturas vinculadas al "octubrismo". Por lo dicho, llamaron al líder de la colectividad, Johannes Kaiser, a ejecutar "todas las acciones necesarias para apartar a este tipo de candidaturas de la papeleta final". Por si eso no bastara, un conflicto en torno a la elección de la directiva regional de la RM ha desatado duras declaraciones cruzadas.

Días de alta tensión se viven en el Partido Nacional Libertario, colectividad liderada por el diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser.

Este clima de rencillas internas se ha visto alimentado por críticas respecto a la elección de las cartas para las parlamentarias de noviembre, como también por una conflictiva elección de directiva regional en la RM.

En cuanto al lío por la elección de las candidaturas parlamentarias del PNL, un grupo de 70 militantes, entre ellos el diputado Gonzalo de la Carrera, publicó una carta abierta dirigida al presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, acusando la presencia de nombres vinculados al “octubrismo”.

La misiva lleva como título “En Defensa del Ideario Original y del Proyecto Histórico Anti-Octubrista y Restaurador del Partido Nacional Libertario, en Peligro por Acciones Irresponsables de Unos Pocos”, y en ella se acusa “desprolijidad política” por parte del vicepresidente de la colectividad, Hans Marowski.

“Con profundo estupor político, vastos sectores de la militancia del PNL, de Arica a Punta Arenas, nos hemos enterado de la ratificación de candidaturas alejadas de nuestro ideario y proyecto histórico. En particular, las candidaturas de Constanza Flores Adrián en el distrito 16 y Diana Silva Aguillón en el distrito 24 (ya cancelada), las que ponen en evidencia una grave desprolijidad en el proceso de investigación de antecedentes y selección final de nombres”, se plantea en la citada carta.

En el caso de Flores Adrián, se señala que “mantiene publicaciones entre los años 2019 y 2022 en que apoya de manera abierta y entusiasta el octubrismo, la vandalización de la estatua del Héroe Nacional General Manuel Baquedano, actos performativos de feminismo radical, el movimiento político de izquierda LGBT y su bandera multicolor como símbolo ideológico”.

Tras ello se manifiesta que “quien encabezó la tarea de seleccionar cada nombre fue el señor Hans Marowski Cuevas, vicepresidente nacional del PNL, a quien se le confirió el alto honor y la enorme responsabilidad política de ejercer el poder de asignar los cupos del partido al Congreso Nacional”.

Luego de las acusaciones a Marowski, viene el emplazamiento a Johannes Kaiser. “Frente a este escenario, consideramos que usted, como presidente nacional del partido y líder político de más de 50.000 ciudadanos, tiene la obligación política y moral de aplicar todas las acciones necesarias para apartar a este tipo de candidaturas de la papeleta final, pues su inclusión mina la confianza ciudadana, que es la fuente originaria del capital político el que usted cuenta, y ponen en grave riesgo el proyecto histórico y doctrinario cristalizado en nuestro partido, el cual es su vehículo en el que viaja en el devenir nacional; y segundo, adoptar medidas firmes respecto de quienes recibieron esta tarea”, expresa la carta.

✉️ CARTA ABIERTA A JOHANNES KAISER



La militancia del Partido Nacional Libertario levanta la voz. Nuestro proyecto histórico no puede ser puesto en riesgo por candidaturas octubristas y apruebistas, alejadas de nuestros principios, seleccionadas por Hans Marovski. pic.twitter.com/HUdBI98cV4 August 23, 2025

El conflicto por las elecciones internas

Este fin de semana del 23 y 24 de agosto, el Partido Nacional Libertario celebra sus elecciones de directivas regionales. Y en el caso particular de la RM, la baja de una lista por parte del Tribunal Supremo del partido abrió otro foco de conflicto.

La lista 3 para la directiva de la RM del PNL, encabezada por Antonio Arroyo, fue bajada el citado Tribunal Supremo, luego de una denuncia en la que se les acusa, entre otras cosas, de hacer un uso ilícito de las bases de datos de militantes.

Quienes se han mostrado críticos de esta determinación, acusan que no hubo un debido proceso y, por lo mismo, han apuntado a la directiva encabezada por Kaiser y Marowski.

Hans Marowski, vicepresidente del Partido Nacional Libertario. Foto: Agencia Uno

Ante estos emplazamientos, Kaiser remarcó la autonomía del Tribunal Supremo, y republicó en sus redes una declaración que Marowski subió a sus historias en Instagram.

En dicha declaración, Marowski sostuvo que “la Directiva Nacional está siguiendo de cerca el desarrollo de las elecciones internas en todo el país y las tensiones que se han generado en torno a las listas en competencia. Queremos ser claros: el partido no tolerará actitudes de división, ataques personales ni disputas que debiliten nuestro proyecto común”.

“Este no es un espacio para la envidia ni para los egos. Los cargos son temporales, pero las ideas que defendemos son permanentes. Quienes olvidan esto, pierden de vista el verdadero objetivo: dar la batalla cultural y consolidar una fuerza política distinta a los partidos tradicionales”, añadió.