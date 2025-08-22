Molestia por inscripción de rostros de TV, falta de referentes como candidatos y renuncias: el nuevo episodio de tensión que azota a Evópoli

La inscripción de candidaturas parlamentarias volvió a dividir al partido de derecha liberal que lucha por no desaparecer en las elecciones de noviembre. En la comisión política del miércoles se cuestionó la postulación de personas que no tendrían vínculo claro con la colectividad, ante el riesgo de que se produzcan casos como el del diputado Hotuiti Teao, que optó por ir a la reelección con la UDI. En esa línea, se criticó la presencia de cartas ligadas a la televisión, como la de Felipe Vidal, que provocó la renuncia a su militancia de una dirigente. La directiva de Juan Manuel Santa Cruz valoró la diversidad de nombres que llevan para el Parlamento y destacaron que esta es la ocasión en la que Evópoli presenta un mayor número de candidatos militantes.

Una tensa reunión vivió Evópoli el miércoles pasado cuando se reunió la comisión política del partido para hacer un análisis de las candidaturas para el Congreso inscritas la noche del lunes. En la instancia, según señalan distintos presentes, se expresó inconformidad y malestar por las decisiones tomadas por la directiva que lidera Juan Manuel Santa Cruz.

En la colectividad aseguran que la cita hizo recordar a la fuerte pugna interna que ha aquejado al partido hace algunos años, ante acusaciones de pérdida de identidad y de influencia, además del riesgo de desaparecer tras las elecciones de fines de este año.

Así, en el encuentro del miércoles se expresaron distintas quejas por la nómina parlamentaria del partido fundado en 2012. Una en las que más se puso énfasis fue en el riesgo de postular nombres poco identificados con el partido, sin ADN Evópoli, ni con la certeza de que compartan principios como regla general.

Lo anterior se mencionó ante el temor de que vuelvan a ocurrir casos como el del diputado y modelo Hotuiti Teao, quien optó por buscar la reelección en noviembre en representación de la UDI y ya no por Evópoli. Lo mismo ocurrió, en todo caso, con el independiente Christian Matheson. De hecho, por esos casos se pidieron explicaciones a la directiva.

Evópoli durante su encuentro nacional de 2025. Foto: Agencia UNO

Aquello se ligó a la preocupación que el partido inscribiera distintos candidatos que están vinculados al mundo de la televisión o deportivo. Ahí figura la expanelista de SQP Carolina Julio (distrito 6), la modelo Marlen Olivari y el exfutbolista Jorge Peineta Garcés por el distrito 7, el periodista Felipe Vidal por el 9 y la abogada Macarena Venegas por el 13.

“Llevamos rostros televisivos que no sabemos qué piensan y que pueden terminar yéndose finalmente a la UDI o a los republicanos”, reclama un consejero.

Precisamente, la inclusión de uno de esos nombres tuvo repercusión dentro del partido. Y es que en el distrito 9 se optó por inscribir como candidato a Felipe Vidal y no a Natalia Silva, militante del partido que en octubre compitió por la alcaldía de Quinta Normal y obtuvo el 20% de los votos.

El periodista Felipe Vidal.

Dirigentes de la tienda lamentaban que no se potenciara ese liderazgo femenino y algunos relacionaron internamente la decisión con la relación de amistad de Vidal con uno de los liderazgos del partido, como es el senador Felipe Kast.

Natalia Silva anunció ayer por los chats de WhatsApp que puso fin a su militancia en Evópoli.

Una imagen de la campaña de Natalia Silva en las elecciones municipales de 2024. Foto: Redes sociales

En la directiva explican que la decisión se tomó debido a que la dupla de Vidal con Juan Manuel Santa Cruz -que también compite por el distrito 9- era más fuerte en las encuestas que la dupla original, que consideraba a Silva y Santa Cruz. En la misma línea, explican que en cada lugar donde se hicieron cambios de última hora respondían a llevar a los más competitivos.

Y sobre la inclusión de figuras ligadas a la televisión, defienden que esta es la elección en la que Evópoli llevará una mayor cantidad de candidatos militantes, cercana al 60%. Además, destacan que nombres como los de Carola Julio llevan tiempo ligadas al trabajo de formación de candidatos con el centro de estudios Horizontal.

Presidente de Evópoli: “Esa diversidad nos parece valiosa”

The Clinic contactó al timonel del partido, Juan Manuel Santa Cruz, para conocer los motivos para impulsar este tipo de candidaturas. En su respuesta, dijo valorar la diversidad de formación en los nombres que llevan al Parlamento.

“En Evópoli buscamos candidatos que representen una derecha moderna y que tengan un profundo compromiso social. Los acompañamos con formación para que se aproximen a las políticas públicas con seriedad y mirada de largo plazo. En ese sentido, en nuestra lista hay personas con distintas trayectorias de vida, algunos vienen del mundo del espectáculo y otros tienen posgrados en políticas públicas en el extranjero. Y esa diversidad nos parece valiosa. Chile es diverso”, dijo Santa Cruz.

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Snata Cruz, competirá como diputado por el distrito 9. Foto: Agencia UNO

Y sumó: “Además, en nuestra lista hay personas de mucha experiencia como el parlamentario Francisco Undurraga y personas que representan rostros nuevos como nuestra secretaria general, Macarena Cornejo“.

Crítica por falta de referentes compitiendo

En la cita del miércoles, en todo caso, hubo otras recriminaciones. Entre ellas, se cuestionó que parte de los referentes del partido no estuvieran disponibles para presentarse como candidatos en noviembre. Se mencionaron casos como el del propio Felipe Kast, que rechazó ir a la reelección por el Senado en La Araucanía. O como el exministro Gonzalo Blumel, a quien se le pidió ir como diputado por Valdivia.

El exministro del Interior Gonzalo Blumel. Foto: Agencia UNO

También recuerdan nombres como los de Hernán Larraín Matte o Luz Poblete para reforzar la dupla del diputado Francisco Undurraga en el distrito 11. Desde la mesa, de todos modos, se subrayó que se hicieron esfuerzos para tener la mejor planilla de candidatos y que se deben respetar las decisiones libres y personales de cada dirigente.

En el caso de Felipe Kast, este dio sus motivos en el mismo encuentro del miércoles, en los que subrayó que ya llevaba 12 años como parlamentario y que había que dar espacio a nuevos liderazgos.

El legislador incluso bromeó en sus redes con su decisión. “Camino al Senado, con susto de que mi gran amigo (y gran senador) Luciano Cruz-Coke me reciba así por no haber ido a la reelección”, escribió, publicación que después borró.

Por otra parte, en la misma cita se cuestionó que se cedieran cupos a Demócratas en los lugares en que Evópoli tiene fuerte representación, como el distrito 20, donde cuentan con un alcalde en la comuna de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer.

Algo similar ocurrió con el distrito 21, dado que se cuestionó que se inscribieran candidatos que se asegura que no tienen representación con la zona, como Bárbara Kast (hermana del senador del partido) y Jorge Contreras Blumel.