Entre descuentos para volar en Fiestas Patrias a destinos con mejores ofertas: lo que se debe saber del Travel Sale 2025

La nueva edición del evento de ventas online comenzará este lunes 25 y se extenderá hasta el miércoles 27 de agosto. Participarán 35 marcas, las que harán ofertas tanto para destinos nacionales como internacionales. Las promociones van más allá de los vuelos, ya que también se incluyen alojamientos, servicios como rent a car e incluso marcas de maletas.

Compartir

A las 0:00 horas de este lunes 25 de agosto arranca el Travel Sale 2025, una nueva edición de este evento de ventas online que busca fomentar el desarrollo de la industria turística, tanto con ofertas de destinos nacionales como internacionales.

En este segundo evento de e-commerce del sector turismo del 2025, participarán agencias turísticas, aerolíneas, empresas de servicios, alojamientos, servicios de rent a car y seguros de viaje, además de marcas de maletas y mochilas.

En la plataforma oficial del Travel Sale 2025, se podrán encontrar las diferentes ofertas que realicen las 35 marcas participantes de este evento que es organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), en conjunto con la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur).

De acuerdo a lo que informaron los organizadores, este Travel Sale ofrecerá descuentos entre un 20% y un 55% para la temporada baja en Chile, como también para los feriados de Fiestas Patrias, fines de octubre y las vacaciones de verano.

Destinos preferidos

En materia de destinos preferidos por parte de los consumidores chilenos, históricamente han destacado el Caribe y Europa. Eso sí, Río de Janeiro ha sabido ganarse su lugar en el podio.

Por lo dicho, el Travel Sale 2025 traerá ofertas para los mencionados destinos, sin embargo también habrán promociones para otros lugares del planeta como Tokio, Bangkok y Sídney.

Eso sí, según los organizadores del Travel Sale 2025, los destinos más destacados en cuanto a ofertas en esta oportunidad nuevamente serán Latinoamérica y el Caribe, con rebajas tanto en vuelos como en paquetes turísticos.

Un buen año para el turismo

La secretaria general de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), Lorena Arriagada, destacó el éxito que ha alcanzado el sector turismo en lo que va de 2025.

“Los eventos anteriores realizados anualmente en marzo y agosto han sido muy convenientes, lo que se refleja en un aumento sustantivo en transacciones y ventas en el período de las campañas. Es importante destacar que la primera mitad de este año fue el semestre con más viajes en la historia de Chile”, declaró.

En ese sentido, explicó que en el primer semestre de 2025 “más de 14 millones de personas viajaron en avión por el país o al extranjero, según las cifras de la Junta de Aeronáutica Civil. Esta cifra representa un aumento del 4.2% en comparación con el mismo periodo de 2024”.