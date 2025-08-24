Santiago dejará atrás el sistema frontal y las heladas para recibir un calor primaveral: se pronostican máximas de hasta 22°

A partir de este lunes se registrará un aumento progresivo de las temperaturas. De acuerdo a los pronósticos, este panorama de calor en pleno invierno se mantendrá hasta el jueves. Para comunas como Tiltil, Lampa y Colina las máximas llegarían a los 25°.

Tras días de sistema frontal y heladas, el panorama del tiempo presentará un drástico giro en Santiago. Las altas temperaturas retornarán de la mano de un calor tipo primaveral.

Y es que luego de mínimas extremas -este sábado se vivió la mañana más helada del año-, la capital registrará un aumento progresivo de temperaturas a partir de este lunes 25 de agosto.

Según el sitio especializado Meteored, durante la mañana del lunes se seguirán registrando bajas temperaturas, sin embargo con el paso de las horas las mínimas se irán moderando de manera progresiva.

Este giro en el tiempo, impulsado por la presencia de una dorsal cálida en niveles medios de la troposfera, hará que este calor primaveral en pleno invierno se mantenga hasta el jueves.

Durante las tardes se registrarán máximas sobre la barrera de los 20° en distintas comunas de la Región Metropolitana.

En el caso del centro de la capital, este panorama de calor primaveral traerá máximas de hasta 22°. Las mayores temperaturas se proyectan para martes y miércoles.

Y como es habitual en este tipo de contextos, en la zona norte de la Región Metropolitana se registrarán las mayores temperaturas. En comunas como Tiltil, Lampa y Colina, entre martes y miércoles, las máximas se aproximarán a los 25°.

Posibles precipitaciones

Posterior a este fenómeno de calor primaveral que se extenderá hasta el jueves en la Región Metroplitana, las condiciones climáticas podrían favorecer el regreso de las precipitaciones en la zona central.

En el mismo Meteored proyectan que entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos se podrían presentar chubascos aislados entre viernes y sábado.

En el mismo contexto, sectores cordilleranos de la zona sur y central del país podrían registrar nevadas, aunque en ningún caso al nivel de las precipitaciones que ocurrieron recientemente.