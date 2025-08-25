Axel Callís desmenuza la crisis del fútbol chileno: “La forma de detección para que los niños lleguen a los clubes se transforma en un problema”

El sociólogo crítica en distintos focos el fútbol local: el flanco actual del sistema formativo y cómo el negocio mata el talento local y la necesidad de leyes para revivir el amateurismo. "Las escuelas deportivas, de una u otra forma, han atrofiado el capital social", asegura Callís.

En el marco del capítulo 6 de El Gerente, podcast de The Clinic producido por Ian Mac-Niven y Nelson Osses, el sociólogo y analista electoral, Axel Callís, desmenuza la crisis del fútbol local en distintas aristas, desde la falta de detección temprana de talentos por el boom de escuelas privadas -que priorizan negocio y atrofian clubes locales- hasta las razones que explican cómo sistema actual destruye el “capital social”, que son las redes locales que validan esfuerzo y prestigio.

“¿Qué es lo que es el que lo que es el ‘capital social’? Es un concepto que viene de la sociología, que son el sistema de redes con los cuales cuenta una persona para desarrollarse de distintas magnitudes. El club local es un sistema en sí mismo“, asegura.

El análisis de Axel Callís sobre el flanco actual del fútbol formativo

Callís señala que el club local le entrega a los jóvenes jugadores prestigio cuando hay esfuerzo de por medio. “Me refiero a que tú eres validado en términos locales si tú eres bueno en el fútbol. Entonces lo que había antes, como existe en Uruguay y en algunas partes Argentina, es una simbiosis con la familia, que tiene que movilizar al niño pero que juegue fútbol en términos competitivos porque quiere ser el mejor”.

En ese sentido, el sociólogo fue consultado si es positivo que existan las escuelas deportivas. “Absolutamente. Porque tenemos más gente haciendo deporte. ¿Cuál es el problema? Que las escuelas deportivas, de una u otra forma, han atrofiado el capital social de lo local en muchas partes, donde se movilizaba al niño para ir a jugar fútbol. La forma de detección para que los niños lleguen a los clubes se transforma en un problema“.

Y agrega: “Cuando tú tienes los indicadores de delincuencia, tienes los indicadores de las formas de vida encerrados, lo primero que se destruye el ‘capital social’. Es decir, tus vecinos con los cuales antes podías jugar ajedrez y tenías una una relación cara a cara, ahora no confías en ellos”.

Callís sostiene que si no hay jugadores capaces de jugar al primer nivel por la falta de capital social, de crecimiento y existe un sistema que no necesita jugadores, “lo que tú tienes asegurado son fracasos deportivos de aquí a los próximos 20 años“.