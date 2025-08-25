El diseño de la vocera Camila Vallejo en la elección presidencial que la tiene en la mira de la oposición: “La prescindencia la respetamos siempre”

Los últimos dichos de la ministra Camila Vallejo sobre el programa de José Antonio Kast generaron rechazo en la oposición. La vocera, en todo caso, se defiende. "No hay que confundir los planos. Por eso, cada vez que exista desinformación, se intente hacer retroceder en beneficios para las personas o se le haga daño a la democracia, nuestro gobierno hablará. Es lo que corresponde y un deber ético", dice Vallejo a The Clinic.

Esta mañana la ministra Camila Vallejo volvió a ser flanco de críticas de la oposición luego de referirse en la vocería de los lunes al programa del candidato presidencial José Antonio Kast. En este caso, por la opinión que manifestó en materia de pensiones.

“Fue una década que costó sacar adelante una reforma previsional, una década de incertidumbre y en ciertos casos de abandono también de nuestros adultos y adultas mayores, y por lo tanto, no es buena noticia inyectar una cuota de incertidumbre a quienes hoy día ya tienen la certeza que van a empezar a recibir los beneficios de la reforma previsional, dijo Vallejo en la vocería.

No fue la primera vez que Vallejo se metió en la discusión presidencial contra Kast. También lo salió a criticar por sus dichos sobre la relevancia del Congreso.

En otra oportunidad, le tocó a Evelyn Matthei. Vallejo intervino luego de que la candidata de Chile Vamos pidiera disculpas por hablar meses atrás de “muertes inevitables” en la dictadura militar.

“Cuando se trata de dichos que relativizan las violaciones a derechos humanos, las disculpas tienen que ser oportunas y a quienes corresponden. No basta con una disculpa a don Sebastián Edwards“, aseguró la vocera.

También, en diálogo con Cooperativa, enfrentó a Johannes Kaiser -y también a Matthei- por declaraciones sobre la dictadura. “Es un riesgo para la democracia que actualmente, en pleno siglo XXI, haya personas que amenacen con repetir la tortura, el exterminio, la desaparición forzada, o el que a mujeres las violaran metiéndoles ratones por la vagina -y perdón que lo diga tan abiertamente, pero de eso se trata- cuando dicen que esto era inevitable, o que podría volver a suceder”, dijo Vallejo.

Además, la vocera salió a defender a Jeannette Jara cuando Kaiser dijo que es “Bachelet con esteroides”. “En política no todo vale”, aseguró la ministra Vallejo.

Con esos antecedentes, varias figuras de la oposición han amenazado con acudir a la Contraloría para exigirle prescindencia a la ministra.

Esta tarde, al ser consultada por The Clinic ante los cuestionamientos de la oposición, la ministra Camila Vallejo respondió: “La prescindencia la respetamos siempre. No hay que confundir los planos. Por eso, cada vez que exista desinformación, se intente hacer retroceder en beneficios para las personas o se le haga daño a la democracia, nuestro gobierno hablará. Es lo que corresponde y un deber ético”.

El diseño de la vocería

En todo caso, no es un tema nuevo en la vocería. Apenas Vallejo regresó de su posnatal su equipo ha tenido que fijar los límites de la vocería para la elección presidencial. Y no es un tema sencillo, ya que son varias las oportunidades en que son los candidatos quienes cuestionan abiertamente la gestión del Presidente Gabriel Boric y sus ministros, además de que -dicen en el Gobierno- es la prensa la que pregunta en la vocería por declaraciones de los candidatos.

Según fuentes de La Moneda, en el equipo de Vallejo fijaron algunos criterios ante el dilema. Por ejemplo, quedaron en que no meterse en la discusión presidencial, para cuidar la prescindencia, era perder la relevancia y quedar fuera de la contingencia, algo que no puede pasar en la vocería.

También, hubo advertencias de que, si bien pueden haber críticas a candidatos presidenciales, es importante que sean en respuesta a temas que atañen a La Moneda y que no todas las declaraciones apunten al mismo candidato (por eso las críticas han sido para el abanico entero de postulantes de oposición).

De todas formas, la definición fue que la vocera sí cumplirá un rol en la elección presidencial y que se involucrará en los temas más relevantes, cuidando el tono, pero también marcando la posición del Gobierno y defendiendo las reformas más importantes.