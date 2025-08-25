Policía municipal armada, buzones para bebés y fin al financiamiento de TVN y el INDH: las propuestas del programa de gobierno de Parisi

El candidato elaboró un documento de 128 páginas y expuso sus medidas en su sitio web. Ahí considera un gasto de $150 mil millones para implementar una policía municipal armada. También detalla la propuesta de crear "barcos cárceles" y generar trabajo penitenciario obligatorio, además de impulsar la castración química para agresores sexuales. Entre sus medidas, descarta un nuevo retiro de AFP, pero incluye la opción de un autopréstamo. A la vez, pretende revisar los aportes a ONG's y organismos internacionales como la ONU. El candidato incluye la creación de un rockódromo en Concepción y la realización de una "Gamer Convention Center".

128 páginas contiene el programa de gobierno que el candidato presidencial Franco Parisi (Partido de la Gente) subió a sus redes sociales y que en los últimos días hizo llegar al Servicio Electoral (Servel), ante la exigencia del organismo de que cada postulante adjunte un documento con su plan programático.

El texto, indican en el entorno del economista, se trata de una formalidad, debido a que Parisi publicó en su sitio web un programa virtual en el que recogió una serie de otras medidas no consideradas en el programa enviado al Servel. En el PDG explican que están buscando la mejor forma de que estas se unifiquen en sus áreas digitales.

Con todo, The Clinic revisó las propuestas contenidas en el archivo enviado al Servel y las que se encontraban en el sitio parisipresidente.cl, y extrajo distintas medidas que el candidato señala que impulsará en caso de llegar a La Moneda.

$150 mil millones para una policía municipal armada y trabajo penitenciario obligatorio

En primer lugar, en su programa de gobierno se ofrecen detalles de una polémica medida que Parisi ha defendido, como es la creación de una policía municipal armada. Con esta, indica el candidato, se busca dotar a los municipios “de cuerpos policiales profesionales, armados y coordinados con el Ministerio del Interior y/o de Seguridad, que permitan el control efectivo de delitos en espacios públicos, la prevención de la delincuencia y el combate al microtráfico en sus territorios”.

Para ello, indica que se necesita de una modificación a la Ley Orgánica Constitucional y señala que su financiamiento provendrá de un 70% de aporte estatal inicial y un 30% de aporte municipal gradual. Estima, además, que cada “agente municipal” formado tendrá un costo anual de $20 millones, con un sueldo base promedio de $1,2 millones.

La dotación inicial, especifica, será de 5 mil oficiales, con un presupuesto de $150 mil millones.

Otro capítulo menciona propuestas para el sistema penitenciario. En ese marco, se propone la implementación de “barcos cárceles”, mediante el arrendamiento de “Unidades Penitenciarias Flotantes”, con foco en reos de alta peligrosidad (en especial terroristas y crimen organizado), para que estos queden ubicados a 80 millas de tierra firme.

Las unidades, se precisa, se arrendarán desde 8 a 10 años con capacidad para entre 300 y 500 prisioneros. “A cada reo se le cobrará, mediante Tesorería General de la República, su estadía en el barco”, se indica.

Además, en otra propuesta se menciona que existirá un trabajo penitenciario obligatorio “para que las personas privadas de libertad retribuyan el daño social y económico causado por sus hechos punitivos”, mediante modificación al Código Penal.

Castración química

Más adelante, Parisi propone implementar la castración química para agresores sexuales, reactivando la tramitación de un proyecto de ley en esa línea. Se detalla que esto se considerará “tanto en el primer delito como reinserción, como una pena accesoria obligatoria para todos los imputados por dichos delitos”.

Al respecto, se asegura que esa medida ha ayudado a reducir significativamente los índices de delitos sexuales en países como Estados Unidos, Polonia, Moldavia, Estonia, Bélgica, Suecia, Suiza, Alemania, República Checa, Dinamarca y Corea del Sur.

Y se detalla que el procedimiento de castración química consiste en “un tratamiento farmacológico que inhibe la conducta sexual de alto riesgo” y que consigue “reducir los niveles de testosterona y la libido, se disminuyen los estímulos biológicos que pueden alimentar fantasías agresivas”.

Descarta nuevos retiros de AFP, pero abre la puerta al autopréstamo

En el programa de Gobierno el candidato señala que conoce la “presión que generaron los retiros de fondos de pensiones a la economía nacional” y menciona que por esa razón descarta nuevos retiros de fondos de pensiones de libre disponibilidad.

No obstante, indica que abrirá la puerta a “un modelo de autopréstamo previsional con foco en propiedad habitacional, de carácter transitorio y condicionado para fines específicos, especialmente la adquisición de una vivienda“.

En el sitio web del candidato se detalló que este será por un máximo equivalente al 25% de sus ahorros previsionales

Revisión de aportes a ONG, terminar con financiamiento a TVN u el INDH, y que el 80% de cargos directivos sea para mujeres

Parisi, por otra parte, propone eliminar y reembolsar el IVA por medicamentos y por libro, además de rebajar el IVA en los alimentos, servicios, básicos, internet y servicios funerarios.

En distintos puntos de sus propuestas de su sitio web, además, Parisi destaca la medida de rebajar los sueldos a un estándar “que ninguno supere al Presidente fijándolo en $5 millones”.

En ese marco, se indica que se impulsará una “revisión de aportes a ONG y organismos internacionales como la ONU”. Asimismo, se propone el “terminar con el financiamiento de organizaciones que son externas al gobierno, como aportes a organismos internacionales, TVN, fundaciones políticas o con sesgos políticos, y el INDH, entre otras”.

Por otro lado, en un capítulo sobre “Gestión de instituciones gubernamentales”, se propone que el 80% de los cargos directivos sean ocupados por mujeres.

Y se detalla: “Se propone que el 80% de los trabajadores y ejecutivos de TVN y metro sean mujeres, al igual que en el Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Social. Se propone que el 85% de los trabajadores del INE sean mujeres (en un plazo de 4 años) y que el 80% de los trabajadores de la empresa Transantiago sean mujeres”.

Se plantea, además, fusionar ministerios. Para ello se considera que Vivienda se unifique con el de Bienes Nacionales, que el Ministerio de la Mujer haga lo propio con el de Desarrollo Social, así como el de Minería con Energía. “Además de trasladar empresas y ministerios a regiones, por ejemplo, el de Ciencia a Concepción y la casa matriz de Codelco a Calama”, se añade.

Por otro lado, en materia de presupuesto y tributación, se pretende “revisar todas las exenciones tributarias y créditos que ya no se justifiquen”.

Buzones para bebés y cursos de educación cívica y de sexualidad humana en los colegios

Dentro de las propuestas que se detallaban en su sitio web, asimismo, está la implementación de prueba de buzones para bebés con el fin de evitar el abandono de recién nacidos, también conocidos como “baby boxes”. Para ello, se exponía guiarse por un método impulsado en Corea del Sur y que permite “dejar a un bebé de manera anónima”.

En esa línea, se indica que “el buzón asegura anonimato al progenitor que deje al bebé” y se da la opción de arrepentirse después de un número de días. “De no ser así, este pequeñito pasa a la lista de adopción”, se detalla en la propuesta.

En materia de educación, el sitio incluye una medida para integrar en los colegios el ramo de educación cívica, que se describe como el “relato de hechos y evolución de los procesos políticos, culturales y sociales”. Así también como uno sobre sexualidad humana “desde cuarto básico, gradualmente y respetando su infancia”.

Esto, se indica, “con el objeto de formar a ciudadanos que se desenvuelvan de buena manera como miembro activo he informado de la sociedad (sic), es que el alumno (niño y adolescente) deben adquirir conocimientos desde aspectos trascendentales en el ámbito de la política y de su sexualidad”.

Rockódromo y una “Gamer Convention Center”

En materia de cultura, Parisi propone también la edificación de un rockódromo en Concepción para aglutinar bandas de música y permitir conciertos semanales.

Al mismo tiempo, defiende la proliferación de los e-sports, por lo que pretende que se forme una selección nacional de gamers. Además, postula que se cree una “Gamer Convention Center” y un “Ajedrez Convention Center” que, se detalla, serán financiados por la Presidencia de la República y con aportes de empresas internacionales que ayudarán a organizar competencias locales, regionales, nacionales e internacionales.

Para esa medida incluso se menciona que se requerirá la edificación de un hotel.